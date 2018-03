Apple'dan öğrenciler için program: Everyone Can Create

Everyone Can Create, öğretmenlerin ve öğrencilerin daha da yaratıcı olabilmeleri için yeni 9.7 inç iPad’den yararlanacak şekilde tasarlandı. Apple, öğretmenlerin ödev hazırlamalarına, öğrencilerin ilerlemelerini görmelerine ve sınıfta uygulamaların gücünden yararlanmalarına yardımcı olan, güçlü yeni Okul Uygulamasını duyurdu. Okul Uygulaması, Apple’ın dünyanın her yerindeki okullarda iPad’in sınıfa entegre edilmesine yardımcı olmak için kullanılan Derslik uygulamasının başarısını temel alıyor. Okul ve Derslik uygulamaları öğretmenlerin ve idarecilerin Apple teknolojilerini okullarına entegre etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.



Everyone Can Create; öğretmenlerin çizim, müzik, film yapımı veya fotoğrafçılığı herhangi bir ders, konu veya ödeve kolayca dahil etmelerine yardımcı olan çeşitli ücretsiz öğrenim kaynakları ve öğretim kılavuzlarından oluşuyor. Ders programı öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri için farklı yollar sunarken yeni beceriler keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı oluyor.



Eğitimciler ve yaratıcı profesyonellerin işbirliğiyle geliştirilen Everyone Can Create programında öğretmenlerin İngilizce, matematik, fen ve tarih gibi derslere yaratıcılık ve yeni iletişim becerileri katmalarına yardımcı olan öğretmen ve öğrenci kılavuzları, dersler, fikirler ve örnekler bulunuyor. Örneğin, öğrenciler fraktalları öğrenmek için iPad’in kamerasını veya simetri hakkında bilgi edinmek için Apple Pencil ve Tayasui Sketches gibi uygulamaları kullanabilirler.



İlkbaharın ilerleyen günlerinden itibaren Apple Store’lar eğitimcilere yönelik düzenli Today at Apple atölye çalışmalarının bir parçası olarak Everyone Can Create’i öğretmeye başlayacaklar. Apple’ın 21 ülkedeki 501 mağazasında şu ana dek kodlama ve uygulama tasarımı, film ve müzik yapımı, sunumlar ve hesap tablolarını da kapsayan konularda yaklaşık 5.000 uygulamalı Öğretmenlere Özel Salı atölye çalışması yapıldı.







Okul Uygulaması, öğretmenlerin ödev hazırlamalarına, öğrencilerin ilerlemelerini görmelerine ve heyecan verici yeni yollarla uygulamaların gücünü sınıfa taşımalarına yardımcı olan yeni bir uygulama. Okul'da web bağlantılarından PDF’lere ve belgelere kadar neredeyse her tür içeriğe sahip ödevler oluşturmanın ve göndermenin kolay bir yolu olan Handouts özelliği bulunuyor.



Okul Uygulaması ile öğretmenler iPad’de bulunan uygulamaların gücünden ve yaratıcılığından yararlanabilirler. Bir uygulamada belirli bir aktiviteyi kolayca atayabilir ve öğrencileri uygulama içinde belirli bir noktaya yönlendirebilirler. Nearpod, Tynker ve Kahoot gibi popüler uygulamalar Okul desteğini şimdiden entegre ettiler.



iPad’de kullanılabilecek zengin bir eğitim uygulamaları ekosistemi bulunuyor. Geliştiriciler, yeni bir eğitim çerçevesi olan ClassKit’i kullanarak uygulamalarını Okul'dan yararlanacak şekilde güncelleyerek aktivite atamayı ve öğrencilerin ilerlemesini görmeyi kolaylaştırabilirler.



Okul ve ondan yararlanan uygulamalar öğretmenlere öğrencilerin performansının nasıl olduğunu görmeleri için yeni bilgiler sağlıyor. Böylece öğretimi tek tek öğrencilerin ihtiyacına ve potansiyeline göre biçimlendirmelerine yardımcı oluyor. Okul ile öğretmenler her öğrencinin sınıftaki genel performansının bir özetini görebilir, öğrencilerin uygulama etkinliklerini ve ödevlerinde kat ettikleri ilerlemeyi kontrol edebilirler.



Öğretmenlerin öğrencilerin iPad’lerini yönetmelerine yardımcı olan, derslerde öğrencilere yol göstererek geride kalmamalarını ve çalışmalarını paylaşmalarını sağlayan Derslik uygulaması artık Mac’te.



Derslik uygulamasıyla öğretmenler; uygulamaları, kitapları ve web sayfalarını aynı anda tüm öğrencilerin aygıtlarında kolayca açabilir, tüm öğrencilerin aygıtlarına belge gönderebilir veya onlardan belge alabilirler. Derslik uygulaması öğretmenlerin ders sırasında dikkatlerinin dağılmamasına yardımcı olmak için öğrencilerin ekranlarını görmelerini, belirli öğrencilere paylaşılan iPad’ler atamalarını, hatta bir öğrencinin parolasını sıfırlamasını sağlar. Uygulamanın Mac versiyonunun beta sürümü Haziran ayından itibaren sunulacak.