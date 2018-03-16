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    Apple'dan İran'a şok yasak

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    ABD'li bilgisayar ve elektronik şirketi Apple'ın, şirketin uygulama marketi AppStore'a İran'dan girişleri engellediği bildirildi.

    İran devlet televizyonu IRIB'ın haberine göre, ABD'li şirket, İranlı kullanıcıların şirketin mobil uygulama marketi AppStore'a erişimlerini engelledi.

    Dünyanın öncü akıllı telefon ve elektronik üreticilerinden biri olan Apple, Washington yönetiminin Tahran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'a resmi olarak cihaz satışı gerçekleştiremiyor ancak, halkın önemli bir kısmı yurt dışından getirtilen Apple ürünlerini kullanıyor.

    Apple geçen yıl ağustos ayında da İranlı uygulama geliştiricilere ait IOS uygulamalarını AppStore'dan kaldırmıştı.

    İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki akıllı telefon pazarının yüzde 11'inin Apple'a ait olduğunu hatırlatarak, "Müşteri haklarına saygı duymak, Apple’ın bugüne kadar uymadığı bir ilkedir. Konuyu yasal olarak takip edeceğiz." demişti.

    Öte yandan, Apple tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    Etiketler: apple , iran , apple store , mağaza
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