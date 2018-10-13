Apple'dan iPhone XR model telefonlarına özel şeffaf kılıf
Apple, sessiz sedasız iPhone XR model telefonları için şeffaf bir kılıfı satışa sundu. Halihazırda birçok renge sahip olan iPhone XR kasalarının rengi böylece hem görünebilecek hem de cihaz korunacak.
Apple, bugün sessiz sedasız iPhone XR'lara özel bir şeffaf kılıfı satışa çıkardı. Şimdilik sadece ABD sınırları içinde satılacak olan kılıfın fiyatı ise 55 dolar.
Bilindiği gibi iPhone XR; beyaz, siyah, mavi, gri ve kırmızı olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bu nedenle Apple, bu cihaza özel renkli bir kılıf tercih etmedi ve şeffaf kılıfı kullanıcılarla buluşturuyor.
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