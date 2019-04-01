Apple'dan flaş karar: Texture uygulaması için yolun sonu
Dergilik uygulaması Texture için yolun sonu göründü. Geçtiğimiz yıl Apple tarafından satın alınan uygulama, yayınlarına son verecek.
Apple, geçtiğimiz yıl kendi dergilik uygulamasını geliştirmek adına Texture'ı satın almıştı. Bir süre sonra söz konusu uygulamaya gerek kalmayınca erişimin kapatılmasına karar verildi. Windows Android ve iOS üzerinden kullanılabilen Texture ilk olarak Windows üzerinden kaldırılmıştı.
Apple'ın dergilik uygulaması Apple News+, aynı işlevi görünce artık Texture uygulamasına ihtiyaç kalmadı. Geçtiğimiz yılın Mart ayında Apple tarafından satın alınan uygulamanın yayınlarına 28 Mayıs tarihinde tamamen son verilecek.
iOS ve MacOS üzerinden erişebildiğiniz Apple News+ uygulamasını kullanmak için bir aylık deneme süresinden sonra ücret ödemeniz gerekiyor. Halihazırda Texture dergilik uygulamasına abone olan kullanıcıların ise başka bir platforma geçmesi gerekiyor.
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