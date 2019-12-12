Apple'dan ev fiyatına bilgisayar: İşte yeni Mac Pro!

Apple’ın WWDC 2019 konferansında tanıttığı 'profesyonel iş makinesi' olarak adlandırılan Mac Pro model bilgisayarı, ülkemizde satışa sunuldu.

Tasarım konusunda birçok eleştiri alan cihazın performansı ise uzmanlardan tam not aldı.

Ürün standart olarak satın alınmak istendiğinde Apple'ın resmi satış sitesindeki sayfa şu şekilde;



TÜM ÖZELLİKLERLE BERABER 420 BİN TL



Apple şu anda Mac Pro almak isteyenlerin karşısına iki farklı çeşit çıkartıyor. Kullanıcılar, kule tipi kasa veya raf tipi kasa olarak adlandırılan 2 farklı üründen birini seçilebiliyor. Raf tipi kasa henüz ABD’de dahil satışa çıkmış değil. Kule tipi kasa seçeneğini başlangıç fiyatı ise 42 bin 999 lira olarak belirlendi. Ürünü ek donanımlar talep edilmesi halinde ise fiyat 420 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Apple'ın resmi sitesinde ürünün tüm donanımları eklendiğinde ortaya çıkan tablo şöyle;





