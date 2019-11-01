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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.11.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Apple'dan dördüncü çeyrekte rekor gelir

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Apple'dan dördüncü çeyrekte rekor gelir

Teknoloji devi Apple, 2019 yılının dördüncü çeyreğiyle ilgili kazanç raporunu açıkladı. Şirket, son dönemde gösterdiği performans ile dördüncü çeyrekte rekor gelir elde etti.

Apple CEO'su geçtiğimiz günlerde şirketin dördüncü çeyrek kar oranlarını açıkladı. Buna göre şirket, giyilebilir ürün kategorisinde etkileyici bir çeyrek yaşadı ve 6,5 milyar dolar gelir elde etti. Bu da Mac'in gelirlerini geride bıraktı. Ayrıca hizmetler kategorisinde kar oranı yüzde 18 artarak elde edilen gelir 12.5 milyar dolara yükseldi.

Apple'ın en fazla para kazandıran ürünü iPhone'nun gelirlerinde ise önemli bir değişiklik olmadı. Fakat, bu yılın dördünce çeyreğindeki yaşanan yüzde 9'luk düşüş, bir önceki çeyreğe göre daha bir performans elde edildiğini gösteriyor.

Genel olarak incelendiğinde ise, Apple'ın düşen iPhone satışlarını dengelemek için hizmet servislerine ve giyilebilir teknolojiye daha fazla odaklandığı görülüyor. Bunda da gayet başarılı olmuş durumda ama iPhone'un daha büyük bir öneme sahip olduğunun da altı çiziliyor. Bunun nedeni ise iPhone'un, AirPods, Apple Watch gibi yeni ürün ve hizmetleri daha popüler haline getirmesinde şirketin en değerli varlığı olması.

Apple'ın elinde 900 milyon akıllı telefonun bulunması, The Wall Street ve endüstriyi takip edenler için Apple TV ve oyun gibi yeni alanlarda genişleme planı açısında güven veriyor. Şirket zaten yeni bir ürün satın alan herkese Apple TV+' a bir yıllık ücretsiz abonelik vererek bu hizmetleri tanıtma avantajını da elinde tutuyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulunca, Apple'ın bir sonraki büyüme aşamasının sadece daha fazla iPhone satışlarıyla ilgi olmadığı düşünülebilir.

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