Apple'dan dördüncü çeyrekte rekor gelir

Apple CEO'su geçtiğimiz günlerde şirketin dördüncü çeyrek kar oranlarını açıkladı. Buna göre şirket, giyilebilir ürün kategorisinde etkileyici bir çeyrek yaşadı ve 6,5 milyar dolar gelir elde etti. Bu da Mac'in gelirlerini geride bıraktı. Ayrıca hizmetler kategorisinde kar oranı yüzde 18 artarak elde edilen gelir 12.5 milyar dolara yükseldi.

Apple'ın en fazla para kazandıran ürünü iPhone'nun gelirlerinde ise önemli bir değişiklik olmadı. Fakat, bu yılın dördünce çeyreğindeki yaşanan yüzde 9'luk düşüş, bir önceki çeyreğe göre daha bir performans elde edildiğini gösteriyor.

Genel olarak incelendiğinde ise, Apple'ın düşen iPhone satışlarını dengelemek için hizmet servislerine ve giyilebilir teknolojiye daha fazla odaklandığı görülüyor. Bunda da gayet başarılı olmuş durumda ama iPhone'un daha büyük bir öneme sahip olduğunun da altı çiziliyor. Bunun nedeni ise iPhone'un, AirPods, Apple Watch gibi yeni ürün ve hizmetleri daha popüler haline getirmesinde şirketin en değerli varlığı olması.

Apple'ın elinde 900 milyon akıllı telefonun bulunması, The Wall Street ve endüstriyi takip edenler için Apple TV ve oyun gibi yeni alanlarda genişleme planı açısında güven veriyor. Şirket zaten yeni bir ürün satın alan herkese Apple TV+' a bir yıllık ücretsiz abonelik vererek bu hizmetleri tanıtma avantajını da elinde tutuyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulunca, Apple'ın bir sonraki büyüme aşamasının sadece daha fazla iPhone satışlarıyla ilgi olmadığı düşünülebilir.