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    Apple'dan çok daha ucuza iPhone X geliyor!

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 07:04 | Son Güncelleme:

    Apple iPhone X2, iPhone X'ten çok daha ucuza mal olabilir. Peki gerçekten de çok daha ucuza yeni bir iPhone X mi geliyor?

    Apple, bu yıl mevcut iPhone X sürümüne yeni bir yükseltmede bulunacak elbette. Bu yılın sonbahar ayında Apple'ın döngüyü bozmayarak yeni telefonun tanıtmasını bekliyoruz. Söylentiler 5.85 inç boyutunda çerçevesiz tasarımlı bir model göreceğimizi söylerken, raporlar ise, yeni telefonun 6.45 inçlik modele benzer şekilde olacağını gösteriyor. Öte yandan yine 3 yeni iPhone modeli görmemiz de oldukça muhtemel. Bunlardan birinin de iPhone X2 veya iPhone XI olması bekleniyor.

    Digitimes'ın haberine göre ise, iPhone X2'nin fiyatının halihazırdaki iPhone X'dan ucuz olacak. Zira Apple, yeni modelin yapımında üretim maliyetlerini yüzde 10 oranında kısmış. En azından analistlerle yapılan görüşmeler bunu gösteriyor.

    Raporda yer alan bilgiye göre, cihazın yapımında gerekli olan üretim malzemeleri, mevcut ürün olan iPhone X'da 400 dolardan fazla. Yeni modelde ise bundan yüzde 10 oranında daha ucuza mal edileceği söyleniyor.

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    Etiketler: telefon , iphone xl
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