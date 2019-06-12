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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.06.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Apple'dan Babalar Günü için öneri

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Apple'dan Babalar Günü için öneri

Babalar Günü için sayılı günler kala Apple, Anneler Günü'nde olduğu gibi bu kez Babalar Günü kapsamında kullanıcılarına tavsiyelerde bulundu, öne çıkan ürünlerini paylaştı.

iPhone XR

iPhone XR, özelikle farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Tam ekran tasarım, bir iPhone’da şimdiye kadar sunulan en uzun pil ömrü, hızlı performans, suya sıçramalara dayanıklı tasarımıyla dikkat çeken iPhone XR, stüdyo kalitesinde fotoğraf ve 4K video çekimini mümkün kılıyor. Cihaz ayrıca diğer modellere göre de daha uygun fiyata sahip.

Appledan Babalar Günü için öneri

Apple Watch

Babaların vazgeçilmesi genellikle saatlerdir. Ancak klasik saatler yavaş yavaş yerini 'akıllı' olanlara bırakmaya başladı bile. Gün boyu aktif olmak, sağlıklı yaşamanın vazgeçilmez bir parçası. Gün içindeki hareket etme biçimlerinizi anlamanız, sağlıklı yaşam için oldukça önemli bir rol oynuyor. Apple Watch günlük hareketlerinizi üç basit ölçüm ile gösteriyor: Duruş, Egzersiz ve Hareket. Ve bu üç ölçüm, gün boyu ilerleme durumunuzu izleyen Aktivite halkalarını oluşturuyor. Halkaları her gün tamamlamak, daha sağlıklı bir gün geçirmek o kadar basit ve eğlenceli hale geliyor ki, babanız bunu hep yapmak isteyecek. İşte Apple Watch’taki Aktivite uygulamasının ardında bu fikir yatıyor.

Apple Watch, merdiven çıkmaktan çocuklarla oynamaya, toplantıdan toplantıya koşturmaya veya spor yapmaya kadar her türlü hareket sırasında yakılan aktif kalori miktarını takip ediyor. Gün boyu aktif olmak, sağlıklı yaşamanın vazgeçilmez bir parçası.

Günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak ise kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve kilo alma riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor.

Appledan Babalar Günü için öneri

Çok fazla oturmak, sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle Apple Watch, Duruş hedefinize ulaşmak için kaydettiğiniz ilerlemeyi takip ediyor ve gün boyunca sizi ayağa kalkmaya teşvik ediyor. Daha az oturmak kan basıncının düşmesine, enerjinin yükselmesine ve kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasına yardımcı olabiliyor.

Eğer babanız bir süredir işe dalmış ve masasında oturuyorsa Apple Watch ayağa kalkması için bileğine hafifçe dokunuyor ve ona ayağa kalkması gerektiğini hatırlatıyor. Uzun süre oturmak, tip 2 diyabete yakalanma riskini artırabiliyor. Daha aktif olmak, glikoz seviyelerinin ve diğer risk faktörlerinin kontrol edilmesine yardımcı olabiliyor.

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