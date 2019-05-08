Apple’dan Anneler Günü'ne özel hediye tavsiyeleri
Apple, yaklaşan Anneler Günü'ne özel ürünleri üzerinden hediye seçenekleri sunuyor. iPhone XR'dan Apple Watch'a ve yeni nesil AirPods'a kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünlere gelin biraz daha yakından bakalım...
iPhone XR
iPhone XR, özelikle farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Klasik takılmayı seven anneler için siyah ve beyaz renk seçenekleri daha uygun iken; mercan, sarı ve mavi gibi renkler de dikkat çekiyor. 12 MP kamerasıyla 4K görüntü çekimi yapabilen cihaz diğer modellere göre de daha uygun fiyata sahip.
AirPods
Kolayca Apple cihazlarla eşleşebilen yeni AirPods'un artık şarj kasası da kablosuz şarj olabiliyor. Batarya ömrü bir önceki AirPods'a göre uzayan cihaz, kablosuz kulaklık arayanlar için bir seçenek...
iPad Mini
Apple'ın yeni minik tabletlerinden iPad Mini artık Apple Pencil desteğine e sahip. 7.9 inç ekran, alışılmış iPad mini tasarımı korunurken, Apple A12 Bionic işlemci, 8 megapiksel arka kamera, 7 megapiksel ön kamera gibi özelliklerle dikkat çekiyor.
Apple Watch
Yenilenen tasarımı ve büyüyen ekranıyla gelen Apple Watch, farklı renkte kayışlarıyla öne çıkarken, sağlıklı yaşam için kullanıcıların kendilerini yakından takip edebilmelerine olanak sunuyor.
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