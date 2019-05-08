Apple’dan Anneler Günü'ne özel hediye tavsiyeleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriApple’dan Anneler Günü'ne özel hediye tavsiyeleri
GeriTeknoloji Apple’dan Anneler Günü'ne özel hediye tavsiyeleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr
08.05.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Apple’dan Anneler Günü'ne özel hediye tavsiyeleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Apple’dan Anneler Günü'ne özel hediye tavsiyeleri

Apple, yaklaşan Anneler Günü'ne özel ürünleri üzerinden hediye seçenekleri sunuyor. iPhone XR'dan Apple Watch'a ve yeni nesil AirPods'a kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünlere gelin biraz daha yakından bakalım...

iPhone XR

iPhone XR, özelikle farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Klasik takılmayı seven anneler için siyah ve beyaz renk seçenekleri daha uygun iken; mercan, sarı ve mavi gibi renkler de dikkat çekiyor. 12 MP kamerasıyla 4K görüntü çekimi yapabilen cihaz diğer modellere göre de daha uygun fiyata sahip.

Apple’dan Anneler Gününe özel hediye tavsiyeleri


AirPods

Kolayca Apple cihazlarla eşleşebilen yeni AirPods'un artık şarj kasası da kablosuz şarj olabiliyor. Batarya ömrü bir önceki AirPods'a göre uzayan cihaz, kablosuz kulaklık arayanlar için bir seçenek...

Apple’dan Anneler Gününe özel hediye tavsiyeleri

iPad Mini

Apple'ın yeni minik tabletlerinden iPad Mini artık Apple Pencil desteğine e sahip. 7.9 inç ekran, alışılmış iPad mini tasarımı korunurken, Apple A12 Bionic işlemci, 8 megapiksel arka kamera, 7 megapiksel ön kamera gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

Apple’dan Anneler Gününe özel hediye tavsiyeleri


Apple Watch

Yenilenen tasarımı ve büyüyen ekranıyla gelen Apple Watch, farklı renkte kayışlarıyla öne çıkarken, sağlıklı yaşam için kullanıcıların kendilerini yakından takip edebilmelerine olanak sunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?