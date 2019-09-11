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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.09.2019 - 03:04, Son Güncelleme:

Apple'dan 10.2 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni iPad

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Apple'dan 10.2 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni iPad

Apple, iPhone 11 serisi yeni telefonlarıyla birlikte yeni bir iPad modelinin de duyurusunu yaptı. 10.2 inç'lik bir ekrana sahip olan yeni iPad bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?

Apple, uzun bir aradan sonra aynı etkinlikte yeni iPhone, iPad ve Apple Watch modellerini ortaya koydu. Etkinlik öncesi yeni bir iPad modeli beklenmediğinden Apple'ın bu hamlesi 'sürpriz' olarak yorumlandı. 10.2 inç'lik ekranla gelen yeni iPad (veya iPad 7) 2160x1620 piksek ekran çözünürlüğü sunuyor. İşlemci tarafına geldiğimizde ise gücünü A10 Fusion işlemciden alan yeni iPad, oldukça hızlı çalışıyor. Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise iOS yerine iPadOS işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkıyor olması...

Ağırlığı 500 gramı geçmeyen yeni iPad, yüzde 100 geri dönüştürülebilir alüminyum kasaya sahip. Yani Apple, sadece yeni bir tablet yapmakla kalmayıp, çevreye olan duyarlılığını göstermek adına da önemli bir iş başarmış. Modelde FaceID yer almazken Touch ID ile sensörü mevcut. Lightning konnektörü ile gelen modelin ayrıca SIM kartlı sürümü mevcut

Uzay Grisi, Gümüş ve Altın olmak üzere üç farklı renkte satışa sunulacak olan yeni iPad'in 32 ile 128 GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesi bulunuyor. Etkinlikten hemen sonra ise Apple, yeni iPad'in Türkiye fiyatlarını belirledi. Apple'ın internet sitesine girildiğinde iPad 7'nin 2.499 TL ile 3.199 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacağı görülüyor. 

Nokia'nın bugüne dek yaptığı en sağlam telefonu inceledikNokia 800 Tough isimli özel bir telefon modeli IFA 2019'da görücüye çıktı. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise hayli sağlam olan kasası..
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