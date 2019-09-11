Apple'dan 10.2 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni iPad
Apple, iPhone 11 serisi yeni telefonlarıyla birlikte yeni bir iPad modelinin de duyurusunu yaptı. 10.2 inç'lik bir ekrana sahip olan yeni iPad bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?
Apple, uzun bir aradan sonra aynı etkinlikte yeni iPhone, iPad ve Apple Watch modellerini ortaya koydu. Etkinlik öncesi yeni bir iPad modeli beklenmediğinden Apple'ın bu hamlesi 'sürpriz' olarak yorumlandı. 10.2 inç'lik ekranla gelen yeni iPad (veya iPad 7) 2160x1620 piksek ekran çözünürlüğü sunuyor. İşlemci tarafına geldiğimizde ise gücünü A10 Fusion işlemciden alan yeni iPad, oldukça hızlı çalışıyor. Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise iOS yerine iPadOS işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkıyor olması...
Ağırlığı 500 gramı geçmeyen yeni iPad, yüzde 100 geri dönüştürülebilir alüminyum kasaya sahip. Yani Apple, sadece yeni bir tablet yapmakla kalmayıp, çevreye olan duyarlılığını göstermek adına da önemli bir iş başarmış. Modelde FaceID yer almazken Touch ID ile sensörü mevcut. Lightning konnektörü ile gelen modelin ayrıca SIM kartlı sürümü mevcut
Uzay Grisi, Gümüş ve Altın olmak üzere üç farklı renkte satışa sunulacak olan yeni iPad'in 32 ile 128 GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesi bulunuyor. Etkinlikten hemen sonra ise Apple, yeni iPad'in Türkiye fiyatlarını belirledi. Apple'ın internet sitesine girildiğinde iPad 7'nin 2.499 TL ile 3.199 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacağı görülüyor.
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