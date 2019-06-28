Apple'a şok: Jony Ive artık yok

Apple'da taşlar yerinden oynuyor. Neredeyse Apple'da 30 yılı aşkın bir süredir çalışan ve sektörün en saygın tasarımcılarından biri haline gelen Ive, Apple'da çalıştığı süre boyunca pek çok önemli işe imza attı. iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac'ler başta olmak üzere pek çok Apple ürünün tasarımında önemli rol oynayan Ivei son olarak Apple'ın San Francisco'da gerçekleştirdiği WWDC 2019 yazılım geliştirici etkinliğinde şirketin patronu Tim Cook ile boy göstermiş ve yeni iMac Pro için kameralara poz vermişti.

Ive'ın ayrılma kararı Apple tarafından yayınlanan basın açıklamasıyla dünyaya duyurulurken, sektörde ise bu gelişme 'sürpriz bir karar' olarak yorumlanıyor.

Ive, Apple'ın baş tasarımcısı pozisyonundaydı ve tüm ürün tasarımları Ive'ın elinden geçiyordu. Ive'ın koltuğunu bırakmasıyla birlikte Apple'ın bu pozisyona yeni birini ataması beklenmiyor. Şirket, bunun yerine halihazırda Endüstriyel Tasarım Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Evans Hankey ve İnsan Arayüz Tasarımı Başkan Yardımcısı Alan Dye'ın Ive'i bu göreve atayacak. Bu iki tasarımcı ise tüm raporlarını Apple'ın COO'su olan Jeff Williams'a verecek. Ive ise raporlarını doğrudan Tim Cook ile paylaşıyordu.





Jony Ive ile Apple'ın efsane ismi Steve Jobs bir arada



IVE BUNDAN SONRA NE YAPACAK?



Ive'in Apple'dan ayrılmasıyla birlikte LoveForm adını taşıyan kendi şirketini kuracağı öğrenildi. Ancak bu şirketin de Apple ile yakın çalışacağı ve Ive ile Apple'ın dolaylı da olsa bağlarını koparmayacağı düşünülüyor. Ive'in yeni şirketinde kurucusu ortağı ise bir başkta ünlü endüstriyel tasarımcı olan ve uçak, mobilya gibi farklı alanlarda tasarımla uğraşan Marn Newson olacak.



Ive, Apple'da çalıştığı sürece önemli işlere imza attı. Apple'ın pek çok ürününde imzası bulunan Ive'ın parçası olduğu ürünlerin bir kısmı artık kullanımda değil ve müzede sergileniyor. İşte Ive'ın tasarım olarak dokunduğu Apple ürünlerinden öne çıkanlar:



Apple'ın en meşhur ürünlerinden biri olan iMac G3, 1990'lı yıllara damga vuran sıra dışı tasarımıyla adından sıkça söz ettirmişti. Apple'ın bugüne kadar geliştirdiği en renkli bilgisayarı olan iMac G3, şeffaf bir kasaya sahipti. Bu sayede makinenin içini görebilirken, cihazın üzerinde disket sürücü bulunmuyordu. Ancak USB bağlantı yuvalarını kullanan ilk Apple bilgisayarı olma özelliğine de sahipti. Jobs, bu bilgisayar için 'Başka bir gezegenden gelmiş gibi' ifadesini kullanmış ve sözlerini şöyle sürdürmüştü: "İyi bir gezegenden, daha iyi tasarımcılara sahip bir gezegenden."



iMac G3 bir başlangıç olurken, sonra çıkan ürünlere de ilham kaynağı oldu. Ardından gelen iBook G3 ise Apple'ın dikkat çeken bir diğer ürünüydü. 1999 yılında ilk kez karşımıza çıkan cihazın renkleri dikkat çekiciydi. 12.1 inç'lik ekranıyla minik bir dizüstü bilgisayar olan iBook G3, görünümüyle bir çantayı andırıyordu.





Power Mac G4 Cube ismini taşıyan bu özel cihaz, 2000 yılında ilk kez karşımıza çıktı. Dışarıdan bakıldığında bilgisayara benzemiyordu; daha çok adından da anlaşılacağı üzere bir küp şekline sahipti. Apple'ın en ünlü tasarımlarından biri olarak bilinir.







Ive'in tasarım olarak emeğinin geçtiği bir diğer ürün ise Apple G4 hoparlörlerdi. Top şeklinde olan ve G4 Cube ismindeki bilgisayara ses veren Apple G4 hoparlör, USB portu da üzerinde bulunduruyordu ve enerjisini bu şekilde alıyordu.



Ive imzasını taşıyan Apple iSub hoparlörler de bir diğer dikkat çeken Apple ürünü oldu. Harmon Kardon ile işbirliği kapsamında geliştirilen bu özel ürün, denizanası görünümüne sahipti. G4 Cube ile mükemmel bir uyum içindeydi. Ive, bir ürünü tasarlarken, diğer ürününün ekosistemine de uyumlu olmasına özen gösteriyordu.



iBook G4, iBook G3'ün hemen ardından dünyaya duyuruldu. Apple, bu cihazda geleneksel tasarıma döndü ve dışarıdan bakıldığında standart bir dizüstü bilgisayarından çok da farklı değildi.





Ve iPod... 2001 yılında duyurulan bu ürün, müzik endüstrisini tamamen sallayacak, insanların müzik dinleme alışkanlarını kökten değiştirecekti. iPod, dünyanın ilk MP3 çaları değildi; ancak kullanımının son derece kolay olması, şarkılar arasında arama yapmanın ve geçişlerin mümkün olduğu kadar basit olması onu diğer rakiplerinden ayırıyordu. Kullanıcı arayüzü oldukça beğenildi ve dünyada milyonlarca sattı. Ive, bu ürünün tasarımında da başroldeydi.



2001 yılında karşımıza çıkan iMac G4, farklı bir tasarım anlayışının ürünüydü. Standart mouse yerine ele avuca gelen ilginç bir mouse ile birlikte geliyordu. Yarı küre şeklindeki kasasıyla dikkat çeken iMac G4, ufak bir parmak hareketiyle ekran dilediğiniz yere dönebiliyordu.





iMac G5 ise 2004 yılında satışa sunuldu. Apple'ın 'hepsi bir arada' ürünü olan cihaz, bugünün iMac ve iMac Pro modellerinin de ilham kaynağıdır. Ekran cihazın merkezini oluşturuyordu.







Ve iPod Mini... 2004 yılında duyurulan yeni nesil iPod, dünyanın en popüler cihazlarından biri haline geldi. Farklı renklerde satışa sunulan iPod Mini, daha uygun bir fiyata geliyordu. Dairesel tıklama butonları bir yana taşınması da küçük boyutları nedeniyle oldukça kolaydı. iPod Nano, bu ürünün bir yıl sonrasında karşımıza çıkacaktı.





İlk iPhone'dan bugüne dek çıkarılan tüm iPhone modellerinde Ive'ın imzası bulunuyor. 2007'de ilk iPhone dünyaya duyurulduğunda büyük bir akımın başlayacağını kimse beklemiyordu.







Ive'in emeğinin geçtiği bir diğer Apple ürünü de iPad serisi oldu. İlk etapta büyük ekranlı iPhone eleştirileriyle baş eden Apple ekibi, sonrasında iPad kavramını akıllarda yer ettirdi.





Pek bilinmese de, Ive Apple'ın iOS 7 işletim sisteminin geliştirilmesinde aktif bir rol oynamıştı. iOS 7'deki tasarım bazındaki tüm çalışmalar Ive'ın elinden geçti.





Dünyanın en çok satan akıllı saati Apple Watch da Ive imzası taşıyor. 2014 yılında daha çok iWatch ismiyle beklenen ancak Apple Watch adıyla karşımıza gelen cihaz, son olarak 4. seri ile raflardaki yerini almış durumda.





Apple'ın uzay üssü görünümüne sahip yeni dev kampüsü Apple Park'ın tasarımında da Ive önemli rol oynamıştır. 10 binden fazla çalışana ev sahipliği yapan Apple Park'ın 5.000 kiloluk alüminyum alaşımlı bir modeli sergi alanına bulunuyor. Modelin önünde bir iPad tuttuğunuzda artırılmış gerçeklik uygulaması, uzay gemisi kampüsüne, fitness merkezine veya Apple Park'ın diğer alanlarına bakmanıza izin veriyor.