Apple yeni profesyonel dizüstü bilgisayarı 16 inç MacBook Pro’yu tanıttı

Daha konforlu bir his veren tuşlar için yeniden tasarlanan makas tipi mekanizmaya ve 1 mm hareket mesafesine sahip yeni Magic Keyboard ile birlikte gelen 16 inç MacBook Pro,daha iyi yazma deneyimini yaşatıyor. 16 inç MacBook Pro aynı zamanda altı hoparlörlü ses sistemi, daha uzun pil ömrü, Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad ve Apple T2 Security Chip’e sahip.

Apple Mac ve iPad Ürün Pazarlamadan Sorumlu Direktör Tom Boger şu sözleri kaydetti: “16 inç Retina ekran, 8 çekirdekli işlemciler, yeni nesil profesyonel grafik işlemcisi, daha da iyi termal tasarım, yeni Magic Keyboard, altı hoparlörlü ses sistemi, 100 watt-saatlik pil, 8 TB’a kadar depolama alanı ve 64 GB hızlı bellek özellikleri sayesinde 16 inç MacBook Pro profesyonel bir dizüstü bilgisayarı.”

Profesyoneller MacBook Pro’nun 500 nit, P3 geniş renk yelpazesine sahip Retina ekranına ilgi gösteriyor. Bu, 16 inç genişliğiyle şimdiye kadar üretilen en büyük Retina dizüstü bilgisayar ekranı. 3072x1920 çözünürlüğe ve 226 ppi ile daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip 16 inç Retina ekran, yaklaşık 6 milyon pikselin yanı sıra daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Her ekran, doğru gama, beyaz nokta ve ana renk değerlerini sağlamak için fabrikada tek tek kalibre edildi.





Yeni Magic Keyboard



16 inç MacBook Pro’da 1 mm hareket mesafesi ve dengeli bir tuş hissi sunan geliştirilmiş makas tipi mekanizmanın yanı sıra duyarlı tuşlar için daha fazla potansiyel enerji depolayan Apple tasarımı lastik kubbeye sahip yeni bir Magic Keyboard yer alıyor. İnsani faktörlere ve tuş tasarımına odaklanan kapsamlı araştırmaları ve kullanıcı çalışmalarını temel alan 16 inç MacBook Pro, konforlu, memnun edici ve sessiz bir yazma deneyimi yaşatan bir klavyeyle geliyor. Fiziksel bir Escape tuşuna, ters döndürülmüş “T” biçiminde ok tuşlarına, Touch Bar ve Touch ID özelliklerine sahip yeni Magic Keyboard, bir Mac dizüstü bilgisayara göre daha iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

16 inç MacBook Pro’da, sistemin daha uzun süre daha yüksek güçte çalışmasını sağlamak için bugüne kadar bir Mac’te bulunan en gelişmiş termal mimari kullanılıyor. Gelişmiş fan tasarımı, genişletilmiş kanatların ve daha büyük havalandırma deliklerinin bulunduğu daha büyük bir pervaneye sahip. Böylece yüzde 28 oranında daha fazla hava dolaşımı elde ediliyor ve yüzde 35 daha büyük ısı düşürücü sayesinde geçmişe göre çok daha yüksek bir ısı dağılımı sağlanıyor. Soğutma kapasitesindeki bütün bu gelişmeler bir araya gelerek 16 inç MacBook Pro’nun yoğun iş yüklerinde bir önceki tasarıma göre 12 watt’a kadar daha fazla güç sağlamasına olanak tanıyor.



16 inç MacBook Pro, olağanüstü hızlı performans sunmak için dört çekirdekli 15 inç MacBook Pro’ya kıyasla 2,1 kata kadar daha hızlı performans sağlayan, 5.0 GHz’e kadar Turbo Boost hızlarına sahip en yeni 6 ve 8 çekirdekli 9. nesil işlemcilerle birlikte geliyor.1 Güçlü CPU’larının yanı sıra ilk kez 64 GB’a varan daha hızlı belleği ve daha gelişmiş termal tasarımı ile geliyor.

Müzik prodüktörleri Logic Pro X’da 2,1 kata kadar daha fazla Amp Designer eklentisi kullanarak çok büyük boyutlara sahip, çok izli projeleri kayıttan oynatabiliyor. Bilim insanları ve araştırmacılar MATLAB’de 2,1 kata kadar daha hızlı dinamik sistem simülasyonlarından yararlanabiliyor. Geliştiriciler Xcode’da 1,8 kata kadar daha hızlı kod derleyebiliyor. Fotoğrafçılar Photoshop’ta karmaşık fotoğraf düzenlemelerini 1,7 kata kadar daha hızlı uygulayabiliyor.

16 inç MacBook Pro’da profesyonel kullanıcılara yönelik ilk 7 nm mobil ayrık GPU’lar olan yeni AMD Radeon Pro 5000M serisi grafik işlemcileri yer alıyor. Bu teknolojinin GDDR6 video belleği ve ilk kez 8 GB VRAM seçeneğiyle bir arada sunulması sayesinde profesyonel kullanıcılar GPU’nun yoğun olarak kullanıldığı görevlerin üstesinden her zamankinden daha hızlı gelebilecek. Standart yapılandırmayı tercih eden müşteriler, bir önceki standart yapılandırmaya göre 2,1 kat daha hızlı grafik performansına sahip olacak. Seçimini en üstün teknolojiye sahip grafik seçeneğinden yana yapan müşteriler ise bir önceki en üstün teknolojili yapılandırmaya kıyasla yüzde 80’e kadar daha hızlı performans elde edecek.





DaVinci Resolve kullanan video düzenleyicileri renklendirme ayarlarını yaparken efektler için 1,8 kata kadar daha hızlı render alabilecek. Oyun severler Fortnite gibi oyunları 1,6 kata kadar daha hızlı performansla daha kusursuz şekilde oynayabilecek. Unity’de geliştiriciler oyun geliştirme sırasında 1,4 kat daha hızlı fly-through performansına sahip olacak. MacBook Pro bütün bu performans özelliklerine güç sağlamak için 100 watt-saatlik pile sahip. Bu, Mac dizüstü bilgisayarlardaki en büyük pil olmasının yanı sıra, bir saat ek pil ömrü sunarak 11 saate kadar wireless internette gezinme veya Apple TV uygulamasında video oynatma olanağı sağlıyor.

Yeni MacBook Pro, dizüstü bilgisayarında daha da geniş depolama alanına ihtiyacı olan, çok geniş varlık kitaplıklarına ve büyük projelere sahip profesyoneller için SSD depolama alanını standart yapılandırmalarda iki katına çıkararak 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle geliyor.

Yeni Apple patentli force-canceling özellikli woofer’larda, sesi bozan istenmeyen titreşimleri azaltmak için karşılıklı ikili hoparlör sürücüleri kullanılıyor. Sonuç olarak müzik hiç olmadığı kadar net ve doğal duyuluyor, baslar ise yarım oktav daha derine inebiliyor. Yenilenen yüksek performanslı mikrofon dizisi, tıslamayı yüzde 40 azaltıyor ve popüler profesyonel dijital mikrofonlarla yarışabilecek kapasitedeki geliştirilmiş sinyal-gürültü oranı sayesinde en kısık sesli ayrıntıları bile yakalayan olağanüstü net kayıtlara olanak tanıyor.

16 inç MacBook Pro, 18.299 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.