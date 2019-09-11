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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.09.2019 - 04:22, Son Güncelleme:

Apple yeni nesil sağlık teknolojilerini de duyurdu

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Apple yeni nesil sağlık teknolojilerini de duyurdu

Apple, önde gelen akademi ve araştırma kurumlarıyla işbirliği içinde, şimdiye dek sağlanan katılımcı sayısından daha fazlasına erişebilecek üç tıbbi çalışmayı duyurdu. Bu çalışmalar; akademik tıbbi kurumlar, sağlık örgütleri ve müşterilerin Apple ürünlerini bir araya getirerek tıbbi araştırmaları yapma yöntemlerini demokratikleştiren yeni Research uygulamasında bulunabilecek.

Katılımcılar tıp alanındaki potansiyel keşiflere katkıda bulunacak ve yeni nesil inovatif sağlık ürünlerinin oluşturulmasına yardım edecekler. Research uygulaması bu yılın sonlarına doğru App Store’dan ücretsiz indirilebilecek. “Apple Kalp Çalışması ile, bugün hastalara yardım eden ve gelecek nesillere yararı dokunacak katkılarda bulunan yöntemlerle tıp araştırmalarını olumlu yönde etkileyebileceğimizi fark ettik,” diyen Apple’ın COO’su Jeff Williams sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünkü duyuru, her zamankinden daha büyük ölçekte katılımcının sağlanmasıyla sağlık konusuna duyduğumuz bağlılığı daha da ileri taşıyor.”

Çalışma kapsamında ele alınan konular:

Apple Kadın Sağlığı Çalışması: Apple, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi ve Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü (NIH’s) işbirliğiyle, regl döngülerine ve jinekolojik durumlara odaklanan bu ölçekteki ilk uzun vadeli çalışmayı başlattı. Bu çalışma, polikistik over sendromu (PCOS), infertilite, osteoporoz, gebelik ve menopoza geçiş dönemi gibi durumların incelenmesi ve risk değerlendirmesi için bilgi sağlıyor.

Apple Kalp ve Hareket Çalışması: Apple, sağlıklı hareket ve iyileştirilmiş kalp damar sağlığını desteklemek için kalp atış hızı ile yürüyüş temposu, uçağa binmek, merdiven çıkmak gibi hareketlilik sinyallerinin hastaneye kaldırılma, düşme, kalp sağlığı ve yaşam kalitesiyle ilişkisini inceleyen kapsamlı bir çalışma için Brigham Young Üniversitesi, Kadın Hastalıkları Hastanesi ve Amerikan Kalp Derneği ile birlikte çalışıyor.

Apple İşitme Çalışması: Apple, Dünya Sağlık Örgütü ve Michigan Üniversitesi ile birlikte işitme sağlığını etkileyen faktörleri araştırıyor. Apple İşitme Sağlığı Çalışması, günlük olarak sese maruz kalmanın işitmeyi nasıl etkilediğini anlamak için zamana yayılan şekilde veri toplaması bakımından benzersiz bir çalışma. Çalışma verileri Güvenli Dinleme inisiyatifine yönelik bir katkı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile paylaşılacak.

Apple’ın tıp araştırmaları topluluklarına desteği, sağlık hizmeti çalışmalarının yapılma ve bu hizmetlerin sağlanma hızı ve ölçeğini arttıran ResearchKit ve CareKit’in kullanıma açılmasıyla başladı. Apple, alanındaki en geniş kapsamlı çalışma olan ve Apple Watch’taki düzensiz ritim bildirimi özelliğine doğrulama sağlamak amacıyla atriyal fibrilasyonu inceleyerek geniş çaplı sanal çalışmaların tıbbi araştırmalar üzerindeki etkisini gösteren Apple Kalp Çalışması’nın oluşturulmasında ResearchKit’ten yararlandı.

“Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor, fakat bugün hâlâ kadınlara özgü sağlık ihtiyaçları hakkında çalışmaya yönelik yatırımlar oldukça sınırlı,” diyen üreme sağlığı epidemiyolojisi uzmanı ve Harvard T.H. Chan Fakültesi dekanı Michelle A. Williams sözlerine şöyle devam etti: “Benzeri görülmemiş bir ölçekte gerçekleşen bu çalışma, kadın sağlığını belirleyen biyolojik ve sosyal etkenleri anlama şeklimizi büyük oranda ileri taşıyacak ve daha iyi sağlık sonuçlarının elde edilmesini sağlayacak.”

NIEHS Epidemiyoloji Bölümü başkanı Dale Sandler, Ph.D.,“Çalışmanın tasarımına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri, yalnızca üreme dönemindeki kadınlar için değil, her yaştan kadın için önem taşıyan yeni sorulara yanıt oluşturmak üzere kullanmak NIEHS araştırma görevlileri için heyecan verici bir fırsat.”

Brigham ve Kadın Hastanesi Tıp Fakültesi Bilimsel İnovasyon Birimi başkan yardımcısı ve Harvard Tıp Fakültesi’nde doçent doktor Calum MacRae: “Karmaşık insan fizyolojisinin sağlık veya kronik hastalıklarla ilgili farklı sonuçlara götüren özelliklerini tanımlamak ve bu bilgiyi bireylerin kendi sağlık durumlarını en iyi noktaya taşımaları doğrultusunda onları güçlendirmek için kullanmak amacıyla, çalışmanın tüm katılımcıları ve Apple ile birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

“Günlük aktivitelerin işitme duyumuzu nasıl etkilediğini belirlemek için Apple ile birlikte çalışmak bulunmaz bir fırsat ve bunun için heyecanlıyız,” diyen Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi dekanı DuBois Bowman sözlerine şöyle devam etti: “Bu ortaklık sonucu derlenen bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’nde, çeşitli gürültülere maruz kalmanın işitme kaybı üzerindeki etkisini halk sağlığı açısından değerlendirmemiz için büyük önem taşıyor.”

“Dünya Sağlık Örgütü, kullanıcıların dinleme davranışları ve modellerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak Apple İşitme Çalışması’nın lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyor,” diyen Dünya Sağlık Örgütü İşitme Engeli ve İşitme Kaybının Önlenmesi biriminde teknoloji yöneticisi olarak görev alan Dr.Shelly Chadha sözlerini şu şekilde sürdürdü: “WHO, bir milyardan fazla gencin, güvenli olmayan dinleme şekilleri nedeniyle işitme kaybı riski taşıdığını tahmin ediyor. WHO önerilen çalışmadan gelecek verileri almayı bekliyor. Elde edilen bilgi birikimi, bu alandaki geleceğe yönelik halk sağlığı hareketleri doğrultusunda uygulanacak.”

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