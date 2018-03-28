Apple Watch'un ekranı büyüyor!

Apple'a yakın kaynaklardan Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple’ın yeni serideki en önemli hamlesi, ekranı büyütmek olacak. Kuo’nun iddialarına göre yeni seri farklı bir tasarıma sahip olacak ve ekranları da bir önceki modele oranla yüzde 15 büyüyecek. Fakat kendisi bu ekran büyütme işlemi hakkında detay vermekten kaçındı.

Yani ekranın büyürken çerçevesinin mi küçüleceği ya da direkt olarak saatin kendisinin mi büyüyeceği henüz bilinmiyor. Bunu da muhtemelen ortaya çıkacak ilk görsellerden ya da Apple’ın düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliğinden öğrenebileceğiz.

Kuo ayrıca cihazların tasarımında da önemli değişikliklere gidileceğini söylerken yine detay vermekten kaçındı. Yine de firmanın 2018 yılında 22 ile 24 milyon ünitelik Apple Watch satışı gerçekleştireceğini ve bir önceki yıla göre yüzde 30’luk bir artış gözlemleneceğini de önemle belirtti.

Apple Watch 4 olarak adlandırabileceğimiz yeni akıllı saatlerin Sonbahar aylarında klasikleşen iPhone etkinliği sırasında tanıtılacağı düşünülüyor.