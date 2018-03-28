Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Apple Watch'un ekranı büyüyor!

    Apple Watch'un ekranı büyüyor!

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 07:24 | Son Güncelleme:

    Apple'ın yeni nesil akıllı saatleri büyüyor. Apple Watch 4 ismini taşıması beklenen yeni saatler bakın hangi özelliklerle gelecek?

    Apple'a yakın kaynaklardan Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple’ın yeni serideki en önemli hamlesi, ekranı büyütmek olacak. Kuo’nun iddialarına göre yeni seri farklı bir tasarıma sahip olacak ve ekranları da bir önceki modele oranla yüzde 15 büyüyecek. Fakat kendisi bu ekran büyütme işlemi hakkında detay vermekten kaçındı.

    Yani ekranın büyürken çerçevesinin mi küçüleceği ya da direkt olarak saatin kendisinin mi büyüyeceği henüz bilinmiyor. Bunu da muhtemelen ortaya çıkacak ilk görsellerden ya da Apple’ın düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliğinden öğrenebileceğiz.

    Kuo ayrıca cihazların tasarımında da önemli değişikliklere gidileceğini söylerken yine detay vermekten kaçındı. Yine de firmanın 2018 yılında 22 ile 24 milyon ünitelik Apple Watch satışı gerçekleştireceğini ve bir önceki yıla göre yüzde 30’luk bir artış gözlemleneceğini de önemle belirtti.

    Apple Watch 4 olarak adlandırabileceğimiz yeni akıllı saatlerin Sonbahar aylarında klasikleşen iPhone etkinliği sırasında tanıtılacağı düşünülüyor.

    Etiketler: akıllı saat
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri