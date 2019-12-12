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Teknoloji
12.12.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Apple Watch'un dikkat çeken 10 kullanışlı özelliği

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Apple Watch'un dikkat çeken 10 kullanışlı özelliği

Apple Watch, kalp atış hızınızı takip ediyor ve yolunda gitmeyen bir şey olduğunda size haber veriyor. Menstrüel döngünüzü izlemenize yardımcı oluyor. Bulunduğunuz ortamdaki ses seviyesi işitme duyunuzu etkileyecek noktaya çıktığında sizi uyarıyor. Dilerseniz Nefes, Kalp Atış Hızı ve Gürültü gibi komplikasyonları gün boyunca gözünüzün önünde olmaları için saat kadranınıza da ekleyebiliyorsunuz. İşte Apple Watch'ların kullanışlı özellikleri...

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