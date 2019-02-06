Apple Watch'u koluna takan sınavda kopya çekiyor!
Apple'ın popüler akıllı saati Apple Watch, pek çok özelliğiyle kullanıcıların dikkatini çeken bir ürün. Ancak Apple Watch'u koluna takıp sınava giren öğrencilerin azımsanmayacak bir kısmının kopyayı saat üzerinden çekmeye başlaması şaşkınlık yarattı.
Apple Watch kullanımı günbegün artıyor artmasına ancak öğretmenlerin bazıları bu konuda pek de mutlu değil; zira sınava giren bazı öğrencilerin Apple Watch kullanarak kopya çekerken yakalanması karşılaşılan yeni bir sorun. Bazı uygulamaları saatlerine indirerek öğrencilerin saatlerinden kolayca kopya çekebildiğinden şikayetçi olan öğretmen, öğrencinin kolundaki saati fark etmezse kopya çekildiğinin farkına varamıyor.
Teknolojiyi yakından takip eden öğretmenler bu durumu fark edip saati sınava almama kararı uygulasa da, teknolojiye ayak uyduramayan öğretmenler saati görmezden gelebiliyor.
Yakın gelecekte Apple Watch ile sınava girişlerin tamamen yasaklandığını duyduğumuzda bu durum çok da şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.
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