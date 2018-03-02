Apple Watch'tan kayakçı ve snowboardcuları sevindirecek özellik

Watch kullanıcıları şimdi kayma verilerini kaydedebilir, dikey iniş bilgilerini ve diğer istatistikleri görebilir ve doğrudan Apple Watch Aktivite uygulamasına aktif kalori ölçümleri ekleyebilirler.

Ayrıca geliştiriciler Apple Watch Series 3’te bulunan yerleşik GPS ve altimetrenin yanı sıra watchOS 4.2 ile yayınlanan özel antrenman API’lerini de kullanarak yeni ölçümlerin takip edilebilmesini sağlıyor. snoww, Slopes, Squaw Alpine, Snocru ve Ski Tracks uygulamalarında yapılan güncellemeler sayesinde kayma aktivitelerinde artık takip edilebilen yeni ölçümler şunlar:

*Toplam dikey iniş ve yatay mesafe

*İniş sayısı

*Ortalama ve maksimum hızlar

*Geçirilen toplam süre

*Yakılan kalori





Uygulamalar otomatik olarak duraklayıp devam edebiliyor ve kullanıcılar Aktivite halkalarını bu uygulamalarla tamamlayabiliyor. Antrenman bilgileri, kullanıcının izin vermesi halinde iPhone’daki Sağlık uygulamasına da kaydediliyor. Kullanıcılar kayma verilerini takip etmek için sadece Siri’yle konuşarak Slopes ve snoww uygulamalarını başlatabiliyor.

“Kayma aktivitelerinin detaylarını Apple Watch ile takip edebilmek, antrenman yapan sporculardan kayakçılara ve sadece aktif bir eğlence arayışında olan kişilere kadar herkes için son derece değerli bir özellik” diyen Olimpiyatlarda Tümsekler dalında Altın Madalyaya sahip Squaw Alpine Mountain Elçisi Jonny Moseley sözlerini şöyle sürdürdü: “Apple Watch için Squaw Alpine uygulaması, ailemle kayak yaparken çocuklarımın dağdaki yerlerini tam olarak takip etmemin yanı sıra performanslarımızı da karşılaştırabilmemizi sağlıyor. Bu sayede hem oğullarımın nerede olduklarını izliyor hem de günümüze biraz rekabet ve eğlence katabiliyorum.”