Apple Watch'larda ücretsiz değişim başladı!
Apple'ın popüler akıllı saati Apple Watch'ların ikinci jenerasyon modellerinin bazılarında görülen şişik batarya problemi teknoloji devini harekete geçirdi. Saatinde böylesi bir sorun yaşayan kullanıcıların Apple Watch'larını ücretsiz olarak değiştirebilmesi mümkün.
Apple Watch'un pilinde yaşanan sıkıntı kullanıcılardan gelen şikayetlerin artmasıyla yeni bir sürece girdi. Apple, yeni bir kampanya başlatarak Apple Watch'larında bu tip bir sorun yaşayan kullanıcıların saatlerini ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyor. Apple, daha önce de iPhone'ları için benzer bir kampanya başlatmıştı.
MacRumors’ın haberine göre, Apple güç sağlamayı bırakan ya da fiziksel olarak şişen Watch 2 modellerinin pillerini ücretsiz olarak değiştirecek. Yalnızca ikinci nesil Watch modellerine sağlanacağı belirtilen bu servisten yalnızca Apple tarafından belirtilen belli başlı problemlerden muzdarip olan kullanıcılar faydalanabilecek.
Şirketin iç iletişim portalı GSX üzerinden Apple Mağazalarına ve yetkili servis sağlayıcılarına gönderilen ‘SN4534’ kodlu yazıya göre, ücretsiz pil değişimi üç yıl önce satın alınmış cihazlara sağlanacak.
MacRumors, söz konusu yeni kampanyanın Apple’ın ABD, Kanada, Meksika ve Avrupa’daki temsilciliklerine gönderildiğini ve ücretsiz pil değişiminin dünya çapında uygulanmasının beklendiğine dikkat çekiyor.
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