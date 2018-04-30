Apple Watch'a yepyeni bir yüz geliyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
chip.com.tr
30.04.2018 - 07:19, Son Güncelleme:

Apple Watch'a yepyeni bir yüz geliyor!

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Apple Watch'a yepyeni bir yüz geliyor!

Apple, akıllı saati Apple Watch için önemli bir karar vermiş olabilir. Her şey watchOS 4.3.1 beta güncellemesinde gizli.

Apple, bilindiği gibi kapalı devre kalmayı, kendi ekosistemine çok fazla kişiyi bulaştırmayı sevmeyen bir şirket. Eskiden bu konuda daha sıkı olan Apple, neyse ki geçen zamanla bazı noktalarda daha esnek davranıyor. Esnek olmayı düşündüğü yeni nokta ise, Apple Watch akıllı saati olacak gibi gözüküyor.

9to5Mac tarafından paylaşılan habere göre Apple, akıllı saati Apple Watch'ta 3'üncü parti arayüzlere destek verebilir. Evet, Apple Watch'ta artık saat arayüzü oluşturma yolu geliştiricilere açılacak gibi görünüyor. Ancak tabii ki bu konuda şimdilik herhangi bir resmi açıklama yok. Her şey watchOS 4.3.1 beta güncellemesinde gizli.

Wear OS (Android) platformunun aksine wathcOS ilk günden bu yana 3'üncü parti geliştiricilere saat arayüzü oluşturma konusunda açık değildi. Saat arayüzlerinin çeşitliliğinin büyük önem taşıdığı aşikar. Zira kullanıcılar böylece kendilerine uygun özelleştirmelerde bulunabiliyolar. Buna en güzel örnek sanıyoruz ki Samsung Gear S saatleri. Zira ilk modelinde oldukça dar bir arayüz çeşitliliğine sahip olan Gear S, sonradan bu konuda o kadar destek aldı ki, şimdilerde saat için yüzlerce arayüz seçeneği bulunuyor. Apple'ın da Apple Watch'a bu konuda destek vermesi akıllıca bir karar olacaktır. Bu konuda hemen her şeyi muhtemelen haziran ayında düzenlenecek olan WWDC Geliştiriciler Konferansı'nda öğreneceğiz.

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