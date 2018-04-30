Apple Watch'a yepyeni bir yüz geliyor!
Apple, akıllı saati Apple Watch için önemli bir karar vermiş olabilir. Her şey watchOS 4.3.1 beta güncellemesinde gizli.
Apple, bilindiği gibi kapalı devre kalmayı, kendi ekosistemine çok fazla kişiyi bulaştırmayı sevmeyen bir şirket. Eskiden bu konuda daha sıkı olan Apple, neyse ki geçen zamanla bazı noktalarda daha esnek davranıyor. Esnek olmayı düşündüğü yeni nokta ise, Apple Watch akıllı saati olacak gibi gözüküyor.
9to5Mac tarafından paylaşılan habere göre Apple, akıllı saati Apple Watch'ta 3'üncü parti arayüzlere destek verebilir. Evet, Apple Watch'ta artık saat arayüzü oluşturma yolu geliştiricilere açılacak gibi görünüyor. Ancak tabii ki bu konuda şimdilik herhangi bir resmi açıklama yok. Her şey watchOS 4.3.1 beta güncellemesinde gizli.
Wear OS (Android) platformunun aksine wathcOS ilk günden bu yana 3'üncü parti geliştiricilere saat arayüzü oluşturma konusunda açık değildi. Saat arayüzlerinin çeşitliliğinin büyük önem taşıdığı aşikar. Zira kullanıcılar böylece kendilerine uygun özelleştirmelerde bulunabiliyolar. Buna en güzel örnek sanıyoruz ki Samsung Gear S saatleri. Zira ilk modelinde oldukça dar bir arayüz çeşitliliğine sahip olan Gear S, sonradan bu konuda o kadar destek aldı ki, şimdilerde saat için yüzlerce arayüz seçeneği bulunuyor. Apple'ın da Apple Watch'a bu konuda destek vermesi akıllıca bir karar olacaktır. Bu konuda hemen her şeyi muhtemelen haziran ayında düzenlenecek olan WWDC Geliştiriciler Konferansı'nda öğreneceğiz.
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