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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.09.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Apple Watch'a yeni rakip: Huawei Watch GT 2 geliyor

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Apple Watch'a yeni rakip: Huawei Watch GT 2 geliyor

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, Apple Watch'a meydan okuyacağı yeni akıllı saati Huawei Watch 2 için düğmeye basıyor. Peki yeni saat hangi özellikleriyle dikkat çekecek?

Huawei Watch GT 2, 445mAh batarya ile gelecek. Watch GT 2'nin sahip olacağı söylenen diğer yeni özelliklerin arasında ise orijinalde bulunmayan mikrofon ve hoparlör yer alıyor. Bunların varlığı da kullanıcıların direkt olarak kollarından arama yapabileceklerini ve aramaları cevaplayabileceklerini gösteriyor. Ancak bir LTE modelinin gelip gelmediği henüz net değil.

Sızan görüntülerde iki farklı model görülüyor: Bir "spor" seçeneği ve deri kayışı ile daha klasik bir görüntüye sahip olan diğer seçenek. Ayrıca akıllı saatin fitness'a yoğun bir şekilde odaklandığı kesin. Aralarında yürüyüş, yüzme, bisiklet sürme ve koşmanın da olduğu birden fazla aktiviteyi takip etme desteği, kalp ritmi takipçisi ile destekleniyor.

Orijinal Watch GT, Google'ın Wear OS'undan uzaklaşan ilk Huawei giyilebiliriydi ve LiteOS kullanıyordu. Görünene göre bu akım, LiteOS'un güncellenmiş bir sürümünü kullanan Watch GT 2 ile de devam edecek.

Huawei, Android mobil işletim sistemine alternatif olarak geliştirdiği HarmonyOS'u yeni akıllı saatinde kullanabilir. Eğer Huawei, yeni giyilebilirinde HarmonyOS'u kullanırsa, bu durum kullanıcıların erişimi olacak olan uygulama sayısını azaltacaktır.

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