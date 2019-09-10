Apple Watch'a yeni rakip: Huawei Watch GT 2 geliyor
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, Apple Watch'a meydan okuyacağı yeni akıllı saati Huawei Watch 2 için düğmeye basıyor. Peki yeni saat hangi özellikleriyle dikkat çekecek?
Huawei Watch GT 2, 445mAh batarya ile gelecek. Watch GT 2'nin sahip olacağı söylenen diğer yeni özelliklerin arasında ise orijinalde bulunmayan mikrofon ve hoparlör yer alıyor. Bunların varlığı da kullanıcıların direkt olarak kollarından arama yapabileceklerini ve aramaları cevaplayabileceklerini gösteriyor. Ancak bir LTE modelinin gelip gelmediği henüz net değil.
Sızan görüntülerde iki farklı model görülüyor: Bir "spor" seçeneği ve deri kayışı ile daha klasik bir görüntüye sahip olan diğer seçenek. Ayrıca akıllı saatin fitness'a yoğun bir şekilde odaklandığı kesin. Aralarında yürüyüş, yüzme, bisiklet sürme ve koşmanın da olduğu birden fazla aktiviteyi takip etme desteği, kalp ritmi takipçisi ile destekleniyor.
Orijinal Watch GT, Google'ın Wear OS'undan uzaklaşan ilk Huawei giyilebiliriydi ve LiteOS kullanıyordu. Görünene göre bu akım, LiteOS'un güncellenmiş bir sürümünü kullanan Watch GT 2 ile de devam edecek.
Huawei, Android mobil işletim sistemine alternatif olarak geliştirdiği HarmonyOS'u yeni akıllı saatinde kullanabilir. Eğer Huawei, yeni giyilebilirinde HarmonyOS'u kullanırsa, bu durum kullanıcıların erişimi olacak olan uygulama sayısını azaltacaktır.
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