Apple Watch'a yeni rakip: Fitbit Versa!

Akıllı saat pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduran Apple'a karşı Fitbit yeni saati Fitbit Versa'yı tanıttı. 1.34 inç'lik bir ekrana sahip olan akıllı saatin Fitbit uygulamasına kayıtlı olan kadınlara yönelik ilginç bir özellik de sunuyor. Kadın sağlığı takip sistemi ile kadınların özel günlerini ve döngü içerisindeki uyarıları takip etmesine yardımcı oluyor. Bu özellik şimdilik sadece iOS ve Windows için bulunuyor. Ancak 2018'in ikinci çeyreğinde Android kullanıcılarına da gelecek.

50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği bulunan akıllı saatin pil ömrü ise 4 günün üzerinde. Kalp ritmi ve uyku takibi gibi özelliklere de sahip olan ürün kullanıcıların sağlık verilerini de depoluyor. Fibrit Versa, Android kullanıcıları için hızlı mesaj cevaplama seçeneği de sunuyor. WhatsApp ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarında da bu özelliği kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca GPS desteği sayesinde ürünün konum takibi özelliği de var. Bu destek aynı zamanda attığınız adım sayısını da belirliyor. Fibrit Versa'nın dokunmatik ekranı ise rakibi Apple Watch gibi kaliteli bir görüntü sunuyor. Çevrimdışı müzik özelliği sayesinde Bluetooth hoparlör ve kulaklıklara da akıllı saati bağlayabiliyorsunuz.

Akıllı saat sizin yaptığınız sporu da belirleyip, kaydedebiliyor. Kaydedilen bu verilere haftalık ve günlük olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Fitbit Coach ile size özel geliştirilmiş antrenmanları da uygulayabilirsiniz. Son olarak saatin kayışlarını da değiştirebiliyorsunuz. Silikon, deri ve metal örgü kayışlarını tercih edebilirsiniz.



Ürünün renk seçenekleri olarak gümüş, grafik ve roze altın sunuyor. Ayrıca Fitbit, ürünlerine yaptığı güncellemeler ile yeni özellikler de ekleyecek.



Ürünün fiyatı ise 1100 TL olarak belirlenmiş.