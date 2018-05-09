Apple Watch'a yeni rakip: Fitbit Versa!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
09.05.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Apple Watch'a yeni rakip: Fitbit Versa!

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Apple Watch'a yeni rakip: Fitbit Versa!

Fitbit, Apple Watch'a rakip olan akıllı saati Fitbit Versa'yı düzenlediği lansmanda tanıttı. Tasarımı ile dikkat çeken Fitbit Versa bakın hangi özelliklerle geliyor?

Akıllı saat pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduran Apple'a karşı Fitbit yeni saati Fitbit Versa'yı tanıttı. 1.34 inç'lik bir ekrana sahip olan akıllı saatin Fitbit uygulamasına kayıtlı olan kadınlara yönelik ilginç bir özellik de sunuyor. Kadın sağlığı takip sistemi ile kadınların özel günlerini ve döngü içerisindeki uyarıları takip etmesine yardımcı oluyor. Bu özellik şimdilik sadece iOS ve Windows için bulunuyor. Ancak 2018'in ikinci çeyreğinde Android kullanıcılarına da gelecek.

Apple Watcha yeni rakip: Fitbit Versa

50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği bulunan akıllı saatin pil ömrü ise 4 günün üzerinde. Kalp ritmi ve uyku takibi gibi özelliklere de sahip olan ürün kullanıcıların sağlık verilerini de depoluyor. Fibrit Versa, Android kullanıcıları için hızlı mesaj cevaplama seçeneği de sunuyor. WhatsApp ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarında da bu özelliği kullanabiliyorsunuz. 

Apple Watcha yeni rakip: Fitbit Versa

Ayrıca GPS desteği sayesinde ürünün konum takibi özelliği de var. Bu destek aynı zamanda attığınız adım sayısını da belirliyor. Fibrit Versa'nın dokunmatik ekranı ise rakibi Apple Watch gibi kaliteli bir görüntü sunuyor. Çevrimdışı müzik özelliği sayesinde Bluetooth hoparlör ve kulaklıklara da akıllı saati bağlayabiliyorsunuz.

Apple Watcha yeni rakip: Fitbit Versa

Akıllı saat sizin yaptığınız sporu da belirleyip, kaydedebiliyor. Kaydedilen bu verilere haftalık ve günlük olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Fitbit Coach  ile size özel geliştirilmiş antrenmanları da uygulayabilirsiniz. Son olarak saatin kayışlarını da değiştirebiliyorsunuz. Silikon, deri ve metal örgü kayışlarını tercih edebilirsiniz.

Ürünün renk seçenekleri olarak gümüş, grafik ve roze altın sunuyor. Ayrıca Fitbit, ürünlerine yaptığı güncellemeler ile yeni özellikler de ekleyecek.

Ürünün fiyatı ise 1100 TL olarak belirlenmiş.

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