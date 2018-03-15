Apple Watch'a ucuz fiyatlı dişli rakip: Fitbit Versa

Fitbit'ın tanıttığı akıllı saat Fitbit Versa, Apple Watch'a göre 50 dolar daha uygun yani 200 dolar fiyat etiketine sahip. Fitbit Ionic için geliştirilen tüm uygulamalar ile uyumlu olarak çalışabilen Fitbit Versa, Apple Watch'un en güçlü rakibi olarak gösteriliyor.

Şık tasarımı ile dikkat çeken saatin, 4 gün pil ömrü, 50 metreye kadar suya dayanıklılık, kalp atış sensörü, dahili müzik depolaması, yüzlerce saat arayüzü ve uygulamayla uyumluluk gibi birçok özelliği bulunuyor. Ancak Fitbit Ionic'de bulunan dahili GPS'e yer verilmemiş. Siyah, gümüş ve roze altın olarak 3 farklı renk seçeneği ile gelecek olan model Nisan ayında satışa sunulacak.