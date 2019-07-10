Apple Watch'a dişli rakip: Samsung Galaxy Watch 2
Apple, son olarak Apple Watch 4 Serisi modeliyle akıllı saat arayanların karşısına çıktı; en dikkat çeken özelliği EKG ile birlikte önceki modellere göre daha büyükçe bir ekrana sahip olması. Diğer yandan Apple'ın rakipleri de boş durmuyor. Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Watch 2'yi duyurmaya hazırlanıyor. İşte o tarih ve saatin muhtemel özellikleri...
Samsung, yeni bir akıllı saati geliştirmeyi tamamladı, dünyaya resmi duyurusunu yapmaya hazırlanıyor. Galaxy Watch 2 adını taşıması beklenen yeni saat, şirketin yeni tableti Galaxy Tab S5 ile birlikte kullanıcılarının karşısında olacak. Bu iki cihazı da Galaxy Note 10 serisi telefonların tanıtılacağı etkinlikte görmemiz kuvvetle muhtemel. Etkinliğin gerçekleştirileceği tarih ise 7 Ağustos.
44 mm ve 40 mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek olan Galaxy Watch 2, tıpkı Apple Watch gibi EKG çekeceği ayrıca düşme algılama özelliğinin olacağı söyleniyor. Böylelikle Apple Watch Series 4 ile daha sıkı bir rekabete girecek olan saatin, Samsung’un giyilebilir teknoloji dünyasındaki konumunu güçlendireceği tahmin ediliyor.
Galaxy Tab S5 ve Galaxy Watch 2 ile birlikte bu yılın üçüncü çeyreğinde Samsung'un duyurmayı planladığı iki yeni ürün daha bulunuyor: Galaxy Book 3 ve 10 inç Galaxy Tab Active 3...
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