Apple Watch ses kaydedebiliyor mu?
Apple Watch'lar tıpkı telefonlarda olduğu gibi ses kaydedebiliyor mu? Telefon görüşmesine olanak veren ve üzerinde mikrofon bulunduran Apple'ın akıllı saatleri bu olanağı kullanıcılarına sunuyor mu?
Apple Watch'lar, üzerlerinde her ne kadar mikrofon da barındırsa, ses kayıt özelliğine sahip değil; daha doğrusu böyle bir teknik alt yapı olmasına karşın, Apple özellikle bu özelliği kullanıcılara sunmuyor. Bunun en önemli sebebi de kullanıcıların gizliliği. Masada karşı karşıya oturduğunuz bir arkadaşınızın gizlice saatini kullanıp sesinizi kaydetmesi elbette can sıkıcı bir durum olurdu ve Apple bu tip durumların önüne geçmek için bu özelliği cihazda sunmuyor.
Hatırlanacağı üzere daha önce satışa sunulan rakip marka akıllı saatler kameraya da sahipti ve bu da 'röntgencilik' sorunu nedeniyle saatlerde tepkiyle karşılandı ve yeni nesil saatlerde kendine yer bulamadı. İlk etapta fotoğraf çekebilen saatlere zorunlu ses eklenerek fotoğraf çekiminde ses çıkarılması sağlanıyordu; böylece çıkan yükses ses ile gizli çekimlerin önüne geçiliyordu.
Benzer şekilde Apple da bu gizlilik kuralına uyarak ses kayıt özelliğini cihazlarında yer vermedi.
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