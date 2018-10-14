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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.10.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Apple Watch Series 4 ne zaman Türkiye'de satışa çıkıyor?

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Apple Watch Series 4 ne zaman Türkiye'de satışa çıkıyor?

Apple'ın yeni nesil akıllı saati Apple Watch Series 4, 12 Eylül'de dünyaya duyurulmuştu. Peki yeni saatler Türkiye'de ne zaman satışa sunuluyor? Fiyatı ne olacak?

Apple Store’un Türkiye mağazası üzerinden Apple Watch Series 4 Türkiye çıkış tarihi 19 Ekim Cuma olarak açıklandı.

Çift çekirdekli S4 işlemcisiyle birlikte Series 3 ve diğer tüm Apple Watch modellerinden kat ve kat hızlı bir şekilde çalışan Series 4, 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. Watch Series 4, böylece önceki modellere kıyasla yüzde 30 daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapıyor. WatchOS 5’in geniş ekran ile harmanlanması büyük bir kullanım kolaylığı sunacak.

WatchOS 5’te büyük ekran için kullanıcı arayüzünde değişikliklere giden Apple, Fotoğraflar, Haritalar ve Takvim gibi uygulamalarını güncelledi. Böylece Apple Watch 4’ün büyük ekranı ile bu uygulamalardan yararlanılabilecek.

Apple Watch Series 4 ne zaman Türkiyede satışa çıkıyor

Yeni akıllı saate 64 bitlik çift çekirdekli S4 işlemci güç veriyor. Böylece iki kat daha fazla performans sunduğunu belirten Apple, ivmeölçer ve jiroskop gibi donanım iyileştirmeleri ile cihazı Watch 3’e kıyasla güçlendirdi.

Digital Crown uygulamaların çok daha iyi bir şekilde kontrol edilebilmesi için yeniden tasarlandı. Bunun yanı sıra saat arayüzü yenilendi. Böylece büyük ekranın avantajından faydalanılarak çok daha fazla bilgi kullanıcılara sunuluyor.

Uçtan uca ekran tasarımıyla gelen yeni Apple Watch modelinin pil ömrü bir önceki seri ile aynı kaldığını görmekteyiz. Gündelik kullanımda yeni akılı saat 18 saat bir pil ömrünü de kullanıcılara sunacak. Egzersiz durumlarında ise yeni akıllı saatin pil ömrü 6 saat olarak açıklandı.

APPLE WATCH SERIES 4 TÜRKİYE FİYATI

Özellikleri ve tasarımı ile ön plana çıkan Apple’ın yeni akıllı saati ise 3499 TL‘den başlayan etiket fiyatıyla satışa sunulacak.

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