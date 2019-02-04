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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.02.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Apple Watch Series 4 ile snowboard aktivitelerini takip edin

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Apple Watch Series 4 ile snowboard aktivitelerini takip edin

Apple Watch, altimetre, jiroskop ve kalp atış hızınızı ölçen sensörleri sayesinde kayak antrenmanlarını kaydediyor ve gün boyunca yapılan inişleri ve lift’leri otomatik olarak algılarak tüm aktivitelerini kolay ve en doğru şekilde ölçmenizi sağlıyor

Kayakçı ve snowboardcular App Store’daki sürekli güncellenen uygulamalarla kayak aktivitelerini Apple Watch ile takip edebilecek. Watch kullanıcıları kayma verilerini kaydedebilir, dikey iniş bilgilerini ve diğer istatistikleri görebilir ve doğrudan Apple Watch Aktivite uygulamasına aktif kalori ölçümleri ekleyebilirler.

Apple Watch kullanıcıları snoww uygulamasıyla bileklerine bir bakışla yeni ölçümleri takip edebiliyor ve dağdaki arkadaşlarının yerini bulabiliyor.

Ayrıca geliştiriciler Apple Watch Series 4’te bulunan yerleşik GPS ve altimetrenin yanı sıra özel antrenman API’lerini de kullanarak ölçümlerin takip edilebilmesini sağlıyor. Uygulamalar otomatik olarak duraklayıp devam edebiliyor ve kullanıcılar Aktivite halkalarını bu uygulamalarla tamamlayabiliyor. Antrenman bilgileri, kullanıcının izin vermesi halinde iPhone’daki Sağlık uygulamasına da kaydediliyor. Kullanıcılar kayma verilerini takip etmek için sadece Siri’yle konuşarak Slopes ve snoww uygulamalarını başlatabiliyor.

Apple Watch Series 4 ile snowboard aktivitelerini takip edin

Alp Disiplini Olimpiyat sporcusu Özlem Çarıkçıoğlu

Nabız ölçümü, aktivite takibi ve eldiven çıkartmadan Walkie -Talkie özelliğiyle iletişim kurabilme gibi özellikleriyle Apple Watch bir kayakçının rüya saati.” diyen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Alp disiplini milli sporcusu Özlem Çarıkçıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü : “Apple Watch’un uygulamalar aracılığıyla sunduğu özellikler ekip arkadaşlarımla performanslarımızı karşılaştırabilmemizin yanı sıra günümüze rekabet ve eğlence katıyoruz.”

Apple Watch Series 4 ile snowboard aktivitelerini takip edin

2011 FIS Snowboard Dünya Şampiyonu Rus atlet Alena Zavarzina

2014 Kış Olimpiyatları’nda snowboard dalında altın madalya alan Rus sporcu Alena Zavarzina ise “Snowboard yaparken teknolojiden uzak, analog kalmayı seviyorum. Ama bunu arkadaşlarınızla birlikte yapıyorsanız birbirinizi takip etmeniz ve bağlantıda olmanız gerekiyor. Yamaçlarda telefonunuzu bulmaya çalışmak pek kolay değil. Bu yüzden bu teknoloji mucizesini keşfettim: Apple Watch sayesinde doğrudan bileğinizden bağlantı kurabiliyor, arama yapabiliyor ve mesaj gönderebiliyorsunuz. snoww uygulamasıyla arkadaşlarınızı izleyebiliyor, Apple Watch’un yerleşik modülleriyle kaydettiğiniz ilerlemeyi takip edebiliyorsunuz. Son derece iyi. Hatta daha önce sadece tahmin edebildiğiniz kayma hızını da oldukça hassas bir şekilde izleyebiliyorsunuz.” yorumunda bulundu.

Apple Watch Series 4 ile snowboard aktivitelerini takip edin

Kayak ve snowboard aktiviteleri Aktivite uygulamasındaki halkaları tamamlamayı sağlıyor ve yakılan kaloriler de Aktivite uygulamasına kaydediliyor

iPhone veya Apple Watch’unuzdan takip edebileceğiniz kayak uygulamalarına App Store’un Uygulamar sekmesindeki “Kayak tutkunları için” koleksiyonundan ulaşabilirsiniz.

Apple Watch Series 4 ile snowboard aktivitelerini takip edin

Kayak keyfinizi maksimuma çıkaracak diğer ufak ipuçları

Apple Music

Kayak yaparken müzikle havaya girenlerden misiniz? Apple Music ile 50 milyondan fazla şarkıya erişin. Apple Podcasts’te yer alan olağanüstü çeşitlilikteki
hikayeleri, kişilikleri ve haberleri keşfedin. Seçim size kalmış.

Walkie - Talkie

Kendisi, telefon aramalarından daha hızlı, mesajdan daha kişisel. Walkie-Talkie uygulaması, Apple Watch’u olan herkesle eğlenceli yollarla bağlantı kurmanıza olanak veriyor. Basın, konuşun. Dinlemek için bırakın. Anlaşıldı mı? Tamam.

Acil SOS

İhtiyacınızın olmamasını umarız ancak kayak yaparken dağda düştünüz ve telefonunuza ulaşmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Acil SOS özelliği doğrudan saatinizden yardım çağırıyor, acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere bildirim gönderiyor, mevcut konumunuzu iletiyor ve acil durum personeli için Tıbbi Kimlik kartınızı ekranda gösteriyor.

Apple Watch Kalp Atış Hızı

Apple Watch Series 4, kalp atış hızınızı kayak boyunca takip ediyor. Kayağa başlamadan öncesinden dağın zirvesinde aktif olarak kaydığınız ana kadar sesnsörler gün boyu ölçümlerinizi düzenli olarak yapıyor. Üstelik kalp atış hızınız anormal bir şekilde yükseldiğinde veya düştüğünde herhangi bir semptom hissetmiyor olsanız bile sizi uyarıyor.

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