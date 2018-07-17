Apple Watch'un tasarımını değiştirin!
Akıllı teknolojiler ile beraber Apple, Samsung ve diğer birçok şirket akıllı saatlerini piyasaya sürüyor. Akıllı saatlerin kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin sebeplerinden birisi de kişiselleştirilebilir olmaları. Peki Apple Watch nasıl kişiselleştirilir?
Apple çıkardığı ilk Apple Watch için 10 farklı arayüz sunmuştu, şirket bu arayüzleri genişletti ve kullanıcılara daha fazla seçenek oluşturdu. Eğer siz de akıllı saatinizin arayüzünden sıkıldıysanız ve saatinizin arayüzünü değiştirmek istiyorsanız bu adımları izleyebilirsiniz.
Akıllı saatinizin arayüzünü değiştirmek için farklı yöntemler bulunuyor. Akıllı saatinizin marka ve modeline göre uzunca dokunabilir, aşağı kaydırabilir veya çevirebilirsiniz. Bu sayede akıllı saatinizin ekranını önceden ayarlanmış arayüzlerden biri ile değiştirebilirsiniz.
AKILLI SAATİNİZİ NASIL KİŞİSELLEŞTİREBİLİRSİNİZ?
Her arayüz üzerinde düzenleme yapamazsınız, ancak kronometre gibi ekleri değiştirmenize ve farklı öğelerin rengini değiştirme imkanına sahipsiniz.
Sola kaydırarak farklı arayüzleri seçebilir ve ana ekran değişikliklerinizi kolayca kaydedebilirsiniz. Ayrıca ekranda bulunan çiçek, denizanası veya kelebekler gibi resimleri de değiştirmenize imkan sağlayan animasyonlu arayüzler de akıllı saatlerde bulunuyor. Yani gelişen teknoloji sayesinde akıllı telefon ile yapılabilen her işlemi akıllı saatler ile yapmak artık mümkün.
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