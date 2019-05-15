Apple Watch kullanıcılarına sürpriz özellik
Apple Watch kullanıcılarını sevindirecek haber geldi. Yayınlanan watchOS 5.2.1 sürümünün ardından EKG özelliği artık birçok Avrupa ülkesinde kullanılabilecek.
Kalp hastalıklarının daha doğru teşhisi veya izlenmesi için kullanılan Apple Watch EKG özelliği yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelere de sunulmuştu. Yayınlanan watchOS 5.2.1 güncellemesiyle beraber EKG özelliği artık birçok Avrupa ülkesinde kullanılabilecek.
Yalnızca dördüncü nesil Apple Watch'ta bulunan bu özellik Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İzlanda, Polonya ve Slovakya gibi ülkelerde de kullanılabilir hale geldi. WatchOS 5.2.1 güncellemesini akıllı saatinize yüklemek içinse iPhone üzerinden Apple Watch uygulamasını açarak Watch kısmına girmeniz gerekiyor. Ardından gerekli güncellemeyi indirebilirsiniz.
APPLE WATCH EKG ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
Kullanıcılar parmaklarını dijital kalp üzerine koyuyor ve saat, kalpteki elektrik sinyallerini izlemek için doğrudan göğsün içinden bir akım geçiriyor. Bu yöntem nabız atışlarının yorumlanmasından çok daha doğru sonuçlar veriyor. Yaklaşık 30 saniye süren işlem sonunda kullanıcı bir kalp ritmi sınıflandırması alıyor. Normal ritimler "sinüs" ritmi olarak sınıflandırılıyor ve cihaz "atriyal fibrilasyon" gibi düzensiz ritimleri de tespit edebiliyor. Bilgiler ise Apple Health uygulamasında saklanıyor.
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