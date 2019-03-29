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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.03.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Apple Watch ile neler yapabilirsiniz?

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Apple Watch ile neler yapabilirsiniz?

Apple'ın tüketicilerden büyük ilgi gören akıllı saatleri Apple Watch, saatlerin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Kullanıcıların kimi sadece aksesuar niyetiyle bu saatleri alırken, pek çok kullanıcı ise saatlerini daha 'akıllıca' kullanmayı tercih ediyor. Peki Apple Watch ile neler yapabilirsiniz?

Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe meditasyon uygulaması Meditasyon uygulamasının günde 5 dakikadan başlayan farkındalık egzersizleri ile bedeninizi ve duygularınızı tanıyın, stresinizi yönetebilir, endişenizi azaltın ve uyku problemlerinizi çözebilirsiniz. 

Aşağıya bakan köpek duruşunu kolaylıkla yapabiliyor musunuz? Peki, amuda kalkabiliyor musunuz? Antrenmanlarınızda bu duruşlara yer veremiyorsanız, endişelenmeyin. Asana Rebel yoga tutkunları için tasarlanmış bir yapım gibi görünse de aslında farklı fitness seviyelerindeki herkesin kullanabileceği bir egzersiz uygulaması. Yağ yakmak, esnekliğini artırmak ya da kuvvetlenmek istiyorsanız Asana Rebel sizin için ideal bir uygulama. Asana yoganın ne olduğuna dair bir fikri olmayanlar bile bu uygulamayı sevecek. App Store’dan indirebileceğiniz Asana Rebel uygulaması Apple Watch’un yanı sıra iPad ve Apple TV uygulamaları da sunuyor.

Dünyanın 1 numaralı uyku, Meditasyon ve Relaxation uygulaması olan Calm ise Rehberli Meditasyonlar, Uyku Hikayeleri, nefes programları, esneme egzersizleri ve rahatlatıcı müzikler eşliğinde stres seviyenizi düşürmenize, anksiyetenizi hafifletmenize yardımcı olur ve daha kaliteli bir uyku uyumanızı sağlar.

Apple Watch ile neler yapabilirsiniz

Apple Watch ile Siri’ye sorun

Siri artık alarm kurmak ve arkadaşlarınızı aramaktan daha fazlasını yapıyor. Bu koleksiyondaki uygulamaları Siri’yle birlikte kullanarak koşu başlatabilir, profesyonel ağını görüntüleyebilir, şehir içi ulaşımını planlayabilir ve daha pek çok kolaylığa erişebilirsiniz.

Grup fotoğraflarınızı çekin

Arkadaş gruplarının aranan fotoğrafçısı olmak istiyorsanız Apple Watch yine yardımıza koşuyor. Bildiğimiz gibi iPhone kamerasında bir zamanlayıcı özelliği var ancak bu özelik her zaman kusursuz şekilde çalışmıyor. Toplu fotoğrafa koşsanız da kadrajın içine girememiş olduğunuzu görmek gibi sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. İşte tam da bu noktada Apple Watch yardıma koşuyor. iPhone’u istediğiniz bir noktaya yerleştirip uzaklaştıktan sonra Siri’yle Apple Watch’a “kamerayı aç” sesli komutunu verdiğinizde iPhone’un kamerasını uzaktan açmış oluyorsunuz. Aynı zamanda Apple Watch’unuzda da açılan kontrol ekranında iPhone ekranının görüntüsünü görüp doğru pozisyonu aldıktan sonra saatinizden fotoğraf butonuna basmanız yeterli. Daha da iyisi saatinize size fotoğrafı çekmek için yeteri kadar süre bırakan kısa bir zamanlayıcı da kurabilirsiniz. 

Siri’yi kullanmak için yandaki Digital Crown’u birkaç saniye boyunca basılı tutmak ya da aygıtınız uyandığında “Hey Siri” diyerek neye ihtiyacınız olduğunu söylemeniz yeterli.

Mutfaktaki en yakın yardımcınız olsun

Birbirinden ilginç ve eğlenceli yemek uygulamaları ile alışveriş sırasında listenizi Apple Watch ekranından takip etmenize yardımcı olan bu uygulamalara App Store’da bulunan Apple Watch’la yemek yap koleksiyonundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Siri komutların ile ellerinizi kullanmadan Apple Watch’a sayacı 10 dk’ya kurma komutu verebilir, alışveriş notlarınıza yeni malzemeler ekleyebilir veya misafirlerinizin gelmesine 1 saat kala size haber vermesini de isteyebilirsiniz.

Apple Watch ile neler yapabilirsiniz

Apple Watch Series 4 artık daha da güçlü. iPhone’unuz spor salonunun soyunma odasında kalmış olsa bile favori podcast’lerinizi veya müziklerinizi dinleyebilirsiniz; üstelik hücresel servis planına ihtiyaç duymadan. Siri Kestirmeleri’ni kullanarak seyahat sürenizi kontrol etmek ve ardından ne zaman eve varacağınızı ailenize mesajla bildirmek gibi işlemleri kaydedebilir, belirlediğiniz kestirmeyi kullanarak bunun gibi günlük işlerinizi tek seferde hızlıca tamamlayabilirsiniz. Tüm bunları yapabilmek için ihtiyacınız olan bütün uygulamalara App Store’da hazırlanan özel Apple Watch’un gücünü keşfet koleksiyonundan ulaşabilirsiniz.

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