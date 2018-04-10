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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.04.2018 - 07:34, Son Güncelleme:

Apple Watch davalık oldu! Sebebi ise...

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Apple Watch davalık oldu! Sebebi ise...

Daha önce Huawei, Nokia ve Verizon'a dava açan bir isim, şimdi de Apple Watch'a dava açtı.

Apple'a karşı açılan yeni bir davada belirtilene göre Watch'un kalp ritmi algılayıcısı, çalıntı teknoloji üzerine kurulmuş durumda. Michigan merkezli sağlık firması Omni MedSci'ın Cupertino'ya karşı açtığı davada belirtilene göre Watch, bu küçük firmanın giyilebilir bir cihazda ışık kaynağı kullanımından bahseden dört farklı patentini ihlal ediyor. Dava başvurusunda Dr. Mohammed N. Islam, 2014 ve 2016 yılları arasında Apple2ın sağlık teknolojisi uzmanı, donanım tasarımcısı ve hatta ürün pazarlaması VP'si Greg Joswiak ile o sırada sadece başvuru olan bu patentleri konuşmak için bir araya geldiğini söylüyor.

Islam'ın söylediğine göre patentleri Apple'ın çalışanlarına göstermesinin ardından Cupertino, 2016 yılı itibariyle var olan bütün ortaklık görüşmelerini ve iletişimi tamamen kesti. Davada bahsi geçen patentler 2017 yılında kabul edilmişlerdi ve hatta Şubat ayında kabul edilen bir patent de, ışık kaynaklarını kullanarak kan şekerini ölçen bir cihazdan bahsediyor. Eğer bu özellik de tanıdık geliyorsa, bunun sebebi geçtiğimiz yıl Apple'ın Watch için bu tür bir algılayıcı üzerinde çalıştığının duyulmasından kaynaklı olabilir.

Apple Watch davalık oldu Sebebi ise...

Tabi ki bu noktada belirtmekte fayda var ki, daha önce Huawei, Nokia ve Verizon'a da patent ihlali davaları açan Islam, Apple ile ilk olarak Haziran 2014 tarihinde görüştüğünü söylüyor. Bu tarih, Watch'un yayımlanmasından sadece birkaç ay önceye denk geliyor ve kalp ritmi algılayıcılarının saatin bu ilk formunda da var olduğu düşünülürse, Apple'ın muhtemelen o sıralarda birkaç yıldır bu algılayıcılar üzerinde çalışmakta olduğu varsayılabilir.

Bu davanın şüpheli olan bir diğer yanı ise, AppleInsider'ın belirttiğine göre davacının, Apple ile yaptığı ilk görüşmenin iki hafta sonrasında patent başvurularını yeniden düzenleyerek "giyilebilir cihazlar" ve "LED ışık kaynakları" gibi daha kapsamlı kelimeleri içerecek şekle getirmiş olması. Apple henüz konu hakkında bir yorum yapmış değil ve davanın teknoloji devi tarafından nasıl karşılanacağı henüz belli değil.

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