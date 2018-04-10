Apple Watch davalık oldu! Sebebi ise...

Apple'a karşı açılan yeni bir davada belirtilene göre Watch'un kalp ritmi algılayıcısı, çalıntı teknoloji üzerine kurulmuş durumda. Michigan merkezli sağlık firması Omni MedSci'ın Cupertino'ya karşı açtığı davada belirtilene göre Watch, bu küçük firmanın giyilebilir bir cihazda ışık kaynağı kullanımından bahseden dört farklı patentini ihlal ediyor. Dava başvurusunda Dr. Mohammed N. Islam, 2014 ve 2016 yılları arasında Apple2ın sağlık teknolojisi uzmanı, donanım tasarımcısı ve hatta ürün pazarlaması VP'si Greg Joswiak ile o sırada sadece başvuru olan bu patentleri konuşmak için bir araya geldiğini söylüyor.

Islam'ın söylediğine göre patentleri Apple'ın çalışanlarına göstermesinin ardından Cupertino, 2016 yılı itibariyle var olan bütün ortaklık görüşmelerini ve iletişimi tamamen kesti. Davada bahsi geçen patentler 2017 yılında kabul edilmişlerdi ve hatta Şubat ayında kabul edilen bir patent de, ışık kaynaklarını kullanarak kan şekerini ölçen bir cihazdan bahsediyor. Eğer bu özellik de tanıdık geliyorsa, bunun sebebi geçtiğimiz yıl Apple'ın Watch için bu tür bir algılayıcı üzerinde çalıştığının duyulmasından kaynaklı olabilir.





Tabi ki bu noktada belirtmekte fayda var ki, daha önce Huawei, Nokia ve Verizon'a da patent ihlali davaları açan Islam, Apple ile ilk olarak Haziran 2014 tarihinde görüştüğünü söylüyor. Bu tarih, Watch'un yayımlanmasından sadece birkaç ay önceye denk geliyor ve kalp ritmi algılayıcılarının saatin bu ilk formunda da var olduğu düşünülürse, Apple'ın muhtemelen o sıralarda birkaç yıldır bu algılayıcılar üzerinde çalışmakta olduğu varsayılabilir.

Bu davanın şüpheli olan bir diğer yanı ise, AppleInsider'ın belirttiğine göre davacının, Apple ile yaptığı ilk görüşmenin iki hafta sonrasında patent başvurularını yeniden düzenleyerek "giyilebilir cihazlar" ve "LED ışık kaynakları" gibi daha kapsamlı kelimeleri içerecek şekle getirmiş olması. Apple henüz konu hakkında bir yorum yapmış değil ve davanın teknoloji devi tarafından nasıl karşılanacağı henüz belli değil.



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