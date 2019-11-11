Apple Watch 6 parmak izinizden sizi tanıyacak
Apple'ın dünyanın en çok satan akıllı saati olma özelliği taşıyan Apple Watch serisine son olarak 5'inci seri eklendi ve yeni özellikleriyle büyük ses getirdi. Şirketin gelecek yıl tanıtacağı yeni sürüm saatlerde ise ekrana gömülü parmak izi okuyucunun yer alacağı konuşuluyor.
İlk sürümünden bu yana yeni özelliklerle donatılmaya devam eden ve son olarak Apple Watch 5 serisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Apple, gelecek yıl serinin 6'ncı sürümünü kullanıcılarıyla buluşturacak. Yeni saatin tasarım ve donanımsal özelliklerinin nasıl olacağı henüz belli olmasa da, Apple'ın aldığı bir patentin internete sızması, yeni saatle ilgili önemli bir ipucu veriyor.
2018'in Mayıs ayında Apple tarafından dosyalandığı anlaşılan bir patent, oldukça füturistik bir Apple Watch tasarımını ortaya koyuyor. Patentte yer alan çizimler çok da açıklayıcı olmasalar da ekrana gömülü bir parmak izi sensörünün varlığından rahatlıkla söz edilebiliyor. Söz konusu parmak izi okuyucular, tıpkı akıllı telefonlarda yer alan ekrana gömülü parmak izi okuyucular gibi ekranın belirli bir bölgesine parmağınızı okuttuğunuzda cihazın ekran kilidini açmanızı sağlıyor.
Apple Watch 6 serisinin gelecek yıl iPhone 12 ile birlikte Eylül ayında duyurulması bekleniyor.
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