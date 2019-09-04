Apple Watch 5 uyku takip sistemiyle bileğinizde olacak
Dünyanın en çok satan akıllı saati olan Apple Watch serisine yeni bir model daha geliyor. Apple Watch Series 5 adıyla tanıtılması planlanan saat, bir dizi yeni özellikle gelecek. Saatin en dikkat çeken özelliği ise uyku takip sistemi özelliği olacak.
Son olarak Apple Watch Series 4 model saatlerini satışa sunan ve daha büyük ekranıyla kullanıcıların beğenisini toplayan akıllı saatlere bir yenisi daha geliyor. Henüz ismi veya özellikleri belirsizliğini koruyor olsa da, şirkete yakın kaynaklar Apple Watch Series 5 üzerinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çekiyor. Yeni saat, beraberinde bir dizi yeni özellikle gelecek. Bu özelliklerden biri de Burrito ismiyle anılıyor. Apple Watch 5'in uyku takip sistemine sahip olması bekleniyor.
Ancak işin ilginç yanı bu özelliğin donanımsal bir ihtiyaç gerektirmemesi. Yani aslında yazılımsal bir özellikten söz ediyoruz. Apple bu özelliği aktif hale getirirse sadece Apple Watch 5'lerde değil, geriye dönük saatlerde de bu özelliği görebiliriz.
Kullanıcıların uykusunu izlemek için tüm sensörleri kullanacak olan bu özellik, cihazın gece yatmadan önce şarj edilmesini de hatırlatacak. Time in Bed track adı verilen bir özellik de kullanıcıların Apple Watch'ı uyurken takmaları ve birden fazla Apple Watch olması durumunda bunlardan istenilen modeli uyku saati olarak belirlemelerine imkan sağlayacak. Ayrıca yeni özellik kullanıcılar alarm çalmadan uyanırsa, devreye girerek alarmı iptal edebilecek ve istenirse sadece titreşimden oluşan bir alarm kurulabilecek.
Apple Watch Series 5'in 10 Eylül'de iPhone 11'lerin tanıtıldığı etkinlikte gün yüzüne çıkması bekleniyor.
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