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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.09.2019 - 03:12, Son Güncelleme:

Apple Watch 5 tanıtıldı, özellikleri belli oldu

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Apple Watch 5 tanıtıldı, özellikleri belli oldu

Apple, yeni iPhone'larıyla birlikte Apple Watch saatlerini de yeniledi. Apple Watch Series 5 adı altında yeni akıllı saatlerini ilk kez dünyayla paylaşan şirket, bu kez bakın nasıl bir saat ortaya çıkardı?

watchOS 6 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Apple Watch 5, bugüne kadar hiçbir modelinde olmayan çok önemli bir özelliği hayata geçiriyor. Always-On özelliği sayesinde artık Apple Watch'ların ekranında saat hiçbir zaman kaybolmayacak ve bir analog saatte olduğu gibi saniye saniye saati takip edebileceksiniz; kolunuzda saati görenler de siyah bir ekranla karşılaşmayacak, saatin kadranını görebilecek. Always-On özelliği kullanımda olmasına karşın cihazın sunduğu batarya ömrü 18 saati bulacak. 

Apple, yeni saatine pusula eklemeyi de ihmal etmedi. Bu sayede yeni saat ile çok daha doğru konum takibi yapılabilecek. Saat, Apple Watch Series 4 gibi EKG özelliğini de taşıyor. Bu özellik Digital Crown’a yerleştirilmiş elektrotlardan ve arkadaki kristalde bulunan yeni elektriksel kalp sensöründen yararlanan yeni ECG uygulamasını kullanarak, kişilerin bileklerinden EKG çekmesini sağlıyor. Bu uygulamada, kişiler Digital Crown’a dokunduklarında 30 saniye sonra bir kalp ritmi sınıflaması alıyor. 

Apple Watch 5 tanıtıldı, özellikleri belli oldu


Apple Watch 5'lerde ayrıca uluslararası acil arama özelliği de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar yaklaşık 150 ülkede acil servisleri iPhone yakında olmasa bile doğrudan arayabilecekler. Düşme tespiti ve S.O.S mesajı gönderme güvenlik önemlerine sahip olan Apple Watch ailesi, yeni üyesi ile birlikte uluslararası yardım çağrısı gönderme özelliğine de sahip olacak. 

Apple Watch 5 model saatlerde seramik ve titanyum kasa seçenekleri de bulunduğunu hatırlatalım.

Apple Watch Series 5'in GPS modeli 399, Hücresel modeli ise 499 dolar fiyat etiketine sahip.

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