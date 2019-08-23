Apple Watch 5 nasıl olacak?
Apple'ın gelecek yıl duyurmayı planladığı yeni akıllı saati Apple Watch 5, oldukça farklı bir saat olacak. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Apple Watch 5'in öne çıkacak özellikleri bakın nasıl olacak?
Apple, bir sonraki saati 5. jenerasyon Apple Watch için çalışmalarını sürdürüyor. Apple Watch 4 ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran şirket, şu an dünyanın en çok satan akıllı saat markası konumunda bulunuyor. Hal böyle olunca akıllı saat sektörü de Apple'ı yakından takip ediyor.
Hücresel bağlantı yani LTE desteğine sahip olan ve Fransa’nın GSM operatörü Orange ile çalışan bir Apple Watch ortaya çıktı. İddialar bu saatin Apple Watch 5 olduğu yönünde. WatchOS 6.0 sürümünü çalıştıran bu akıllı saatin yeni bir Apple Watch olduğu iddiası ise sağlam temellere dayanıyor. Peki görüntüsü internete sızan saatin Apple Watch 5 olduğu nasıl anlaşılıyor? Tabii ki A2157 model numarasından. Zira, teknoloji devi bu haftanın başında Avrasya Ekonomik Komisyonu’na yaptığı başvuru ile A2156, A2157, A2092 ve A2093 model numaralı akıllı saatler için sertifika aldı.
Beşinci nesil Apple Watch'un Eylül ayında tanıtılabileceği de konuşuluyor.
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