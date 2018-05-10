Apple Watch 4'ün tasarımı tamamen farklı olabilir
Bildiğiniz üzere Apple'ın akıllı saati Apple Watch, hep kare tasarımı ile geliyor. Ancak bu tasarım geçtiğimiz günlerde patenti alınan Apple Watch 4 ile değişebilir.
Apple tarafından geçtiğimiz günlerde alınan patentte "kavisli kenarlı ekrana sahip elektronik cihaz" başlığı yer alıyor. Bu patentin Apple Watch 4'te olmasa bile bir sonraki watchOS tabanlı akıllı saatte kullanılacağı düşünülüyor. Ancak şirketin patent korumasını sağlamak için bu başvuruyu yapmış olma ihtimali de bulunuyor.
Patentte dairesel ekran ile gelen teknolojik sorunlara değinilmiş. Bu sorunları çözmek için ise daha gelişmiş ekranların temin edilmesi gerektiği yazıyor. Ayrıca patentte yer alan bilgilere göre Apple, ilerleyen zamanlarda kolye, kulaklık ve gözlük de çıkarabilir. Şirketin akıllı gözlük çıkarması için daha çok uzun zaman olduğu zaten biliniyor.
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