Apple Watch 4 resmen geliyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriApple Watch 4 resmen geliyor!
GeriTeknoloji Apple Watch 4 resmen geliyor!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
25.06.2018 - 06:55, Son Güncelleme:

Apple Watch 4 resmen geliyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Apple Watch 4 resmen geliyor!

Apple Watch 4, resmi bir duyuruyla olmasa da, firmanın kendi yazılımındaki detaylarda doğrulandı!

Apple, henüz Apple Watch 4'ü resmi olarak doğrulamış olmayabilir ancak iPhone'lar ile uyumlu yeni bir akıllı saat üzerinde aktif olarak çalıştığına dair büyük bir ipucu verdi.

iOS 12 geliştirici beta 2 yazılımı henüz yayımlandı ve 9to5Mac'in söylediğine göre bu kodun içerisinde Watch4,1, Watch4,2, Watch4,3, ve Watch4,4 için yeni tanımlayıcılar bulunuyor. Bu da, Apple'ın yazılım hedeflerinin Apple Watch 4 için uygun hale getirildiğini gösteriyor. Daha önce de Apple Watch 3 modelleri Watch3,1 ile 3,4 arasındaki sayılar ile tanımlanmaktaydı.

iOS 12'nin son sürümünün bu yılın ilerleyen zamanlarında (Eylül gibi) yayımlanacağının doğrulanması ile beraber, yazılımı takiben yeni Apple Watch 4'ün de yayımlanması yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor.

Apple Watch 4'ün, Apple'ın üç yıllık akıllı saat tasarımına yeni bir görünüş ve belki de daha önemlisi daha büyük bir ekran getirmesi bekleniyor.

Eski Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun söylediğine göre ekranın %15 daha büyük olması beklense de, bunun anlamı saatin de %15 daha büyük olacağı değil.

Apple Watch 3 ve daha önceki sürümler iki farklı boyut ile (42mm ve 38mm) sunulmuşlardı ama OLED ekranın çevresindeki çıkıntı beğenilenden çok daha kalındı. Apple Watch 4'ün ise iPhone X akımını takip ederek neredeyse kenardan kenara ekran görüntüsünü sunması bekleniyor.

Apple Watch 4 ile beklenen bir diğer önemli yenilik ise daha büyük bir batarya olarak gözüküyor. Bu batarya, akıllı saatin kalınlığını arttıracak olsa da gün boyu dayanacak bir batarya ömrüne ve sürekli açık olan bir ekrana imkan tanıyabilir.

Bunun yan ısıra daha büyük batarya ile beraber Apple'ın uzun süredir beklenen resmi uyku takibi uygulaması da sunulabilir olacaktır.

Yeni iPhone 2018 tanıtımına üç aydan az süre kala, Eylül ayı öncesi Apple Watch 4 hakkında çok daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BU YILA DAMGA VURACAK OYUNLAR

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Apple Watch 4 resmen geliyor!

Chrome'a otomatik indirme özelliği

Casio’nun kurucusu hayatını kaybetti

iPhone'ların bomba özellikleri