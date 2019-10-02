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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Apple ve Android cüzdanlara kredi kartı entegre etti

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Apple ve Android cüzdanlara kredi kartı entegre etti

2018 yılında iki Türk girişimci tarafından kurulan OVO Dijital Servisler (OVO), oWallet ve oEvent markalarıyla sunduğu dijital kart hizmetlerini online kredi kartlarıyla bağlayarak, Türkiye’de aktif olmayan Apple Pay, Google Pay ve Samsung Pay’e alternatif bir teknoloji geliştirdi.

Son zamanların en popüler teknoloji başlıklarından biri de FinTech. Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya kökenli pek çok teknoloji şirketi, finansal teknolojiler konusunda büyük bir rekabet içerisinde. Türk şirketi OVO, ağırlıklı olarak mobil üzerinden geliştirilen FinTech uygulamalarına farklı bir teknoloji bakış açısı geliştirdi. Şirket kullanıcılarına, FinTech alanında herhangi bir mobil uygulama yüklemeye ihtiyaç duymayacakları alternatif bir teknolojiyle; Apple, Google ve Samsung gibi dünya devlerine ait benzer bir hizmeti Türkiye’de hizmete sunuyor.

Apple ve Android cihazlarda hazır olarak gelen cüzdan uygulamaları, yüklü mobil uygulama sayısının sürekli arttığı akıllı telefonlarda tek bir uygulama içerisine eklenebilen mobil biniş, sadakat, ödül ve marka kartları olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, sadece tek tıkla kullanıcıların mobil cihazlarına eklenebilen Dijital Kart teknolojisi sayesinde markaların, sadakat ve ödül programlarını tüketicilerin mobil tercihlerine daha saygılı bir biçimde yönetmelerine imkân sağlıyor.

Apple Pay, Google Pay ve Samsung Pay gibi mobil ödeme teknolojileri, bazı ülkelere özel bankacılık regülasyonları sebebiyle tüm dünyada aktif olarak kullanılamıyor. Teknoloji devlerinin boş bıraktığı bu alanda platform, BDDK tarafından yetkilendirilmiş resmi ödeme kuruluşu olan PayTR’nin de desteğiyle Apple ve Android Cüzdan teknolojilerine dayandırdığı yeni temassız mobil ödeme altyapısını hayata geçirdi. 

AKILLI SAAT İLE DE ÖDEME YAPILABİLİYOR

Türk şirketin geliştirdiği teknoloji yazılımının en çok dikkat çeken özelliği, Apple ve Android altyapısı kullanan tüm mobil cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmesi. Kısa bir üyelik aşamasının ardından mobil cihaza eklenen markaya özel oWallet dijital kartlar, bağlantılı olan Apple Watch gibi cihazlarla da entegre çalışabildiği gibi; Apple Watch sahibi kullanıcılar cep telefonlarını dahi çıkarmaya gerek kalmadan, sadece kollarındaki saatin ekranına dokunarak mobil ödeme gerçekleştirebiliyorlar.

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