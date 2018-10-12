Apple TV'de bir dönemin sonu

Oyun konsollarında popüler olduğu kadar kişisel bilgisayar ve mobil cihaz oyunlarında da piyasayı kasıp kavuran Minecraft'tan alışılmadık bir haber geldi. Oyunun yapımcısı Mojang'a göre Minecraft, görünüşe göre Apple TV'de o kadar da sevilen bir oyun değil ve bu sebeple oyun artık firmadan destek görmeyecek.

12 Ekim 2018 - 07:11:48 Hürriyet Haber

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Mojang, aslında desteğini fiilen 24 Eylül'de kesmişti. Firma, buna sebep olarak Apple TV platformunda oyunun o kadar da ilgi görmediğini ve Apple'ın Apple TV platformu için yeterli geliştirici kaynağı vermemesi idi. Firma, Apple TV üzerinde oyunu oynayan küçük oyuncu grubuna bu gelişmeyi bir mesajla duyurdu:

"24 Eylül Pazartesi'den itibaren Minecraft'ın Apple TV App Store versiyonu desteklenmeyecek. Apple TV topluluğuna destekleri için teşekkür ederiz, fakat bundan sonra kaynaklarımızı oyuncularımızın en çok kullandıkları platformlara yöneltmemiz gerekiyor. Endişe etmeyin- Apple TV'niz üzerinden oyunu oynamaya devam edebilecek, kendi dünyanızı inşa edebilecek ve Marketplace satın alımlarınız -Minecoin'leriniz dahil olmak üzere- kullanımınıza açık olmaya devam edecek. Bununla birlikte Apple TV üzerindeki oyun deneyiminizin diğer platformlarla aynı değerde olmayacağınızı biliyoruz ve bu yüzden son 90 gün içerisinde yaptığınız satın alımların ücretlerini iade edeceğiz."

Bu, Tim Cook'un 2016 yılındaki Apple TV oyun platformu duyurusuna sevinen kimseler için oldukça kötü bir haber olabilir çünkü bu gelişme, Apple TV'nin bir mikro oyun konsolu olarak geleceğini yakından ilgilendiriyor.





Apple TV İçin Oyunun Sonu Mu?



Geçtiğimiz Ağustos ayında Fortnite'ın Apple TV versiyonuna sahip olacağı iddiaları, oyunun kodlarında yakalanan tvOS göndermesi sonrasında alevlenmişti. Maalesef Epic Games kısa süre içerisinde bu iddiaları reddederek kodlarda yakalanan bu göndermenin sebebinin "genel Unreal Engine desteği için" olduğunu açıklamıştı.

Daha fazla geliştirici Apple TV platformuna sırtını dönüyor ve daha kötüsü, platformu tamamen terk eden geliştiricilerin sayısı da gittikçe artıyor. Apple TV için bu, sahip olduğu yüksek fiyat etiketine zemin hazırlayan sebeplerin ardı ardına yok olması demek. Bunun karşısında Android destekli Nvidia Shield, geçtiğimiz sene Nvidia'nın ikinci nesil bir model çıkarmaya karar vermesine sebep olacak kadar büyük bir başarı sağlamış ve GameStream ve GeForce Now gibi servislerle de birçok kullanıcının takdirini kazanmıştı.

Sonuç olarak Apple, oyuncuları mikro oyun konsolu devrimine sürüklemeyi başaramadı. Yine de Apple'ın rahat davranması için bir sebep var: dev firma hâlâ oyun piyasasının en büyük ve en çok kazanan mağazasına sahip.



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