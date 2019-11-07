Apple TV+ ve Disney Plus ile rekabet iyiden iyiye kızıştı
Abone sayıları ve ürettikleri yüksek bütçeli içerikler dijital yayın platformlarının medya sektöründeki payını artırırken, Apple ve Disney gibi dünya devlerinin sisteme girmesiyle bu alandaki rekabetin kızışması bekleniyor.
"Subscription Video on Demand (SVOD)" olarak isimlendirilen, üyelikle aylık belirli bir ücret karşılığında, kullanıcının istediği an istediği içeriği, televizyon, cep telefonu ya da bilgisayar gibi cihazlardan kolaylıkla izlemesine olanak sağlayan dijital yayın platformlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Dijital yayın platformları, artan abone sayıları ve ürettikleri yüksek bütçeli içeriklerle dikkati çekiyor. Netflix'in dünya genelinde lider olduğu dijital yayın platformu pazarında, YouTube, Apple ve Disney’in dahil olmasıyla, bu alandaki rekabetin artması bekleniyor.
Çevrimiçi istatistik portalı Statista'dan derlenen bilgiye göre dijital yayın platformlarının dünyadaki öncüsü ve global pazar lideri olan Netflix, eylül sonu itibarıyla 150 milyonun üzerinde aylık ödeme yapan üyesi ve 5 milyonun üzerinde aylık ücretsiz deneme süresini kullanan üyesi bulunuyor.
Piyasa araştırma şirketi eMarketer'in verilerine göre Netflix'i, 96,5 milyon aboneyle Amazon Prime Video, 75,8 milyon aboneyle Hulu ve 23,1 milyon aboneyle HBO Now takip ediyor. Türkiye'de ise Netflix'in yanı sıra, Tivibu, Turkcell Plus gibi platformlar bulunuyor.
Kasım ayı başından itibaren kulanıcılarına hizmet veren Apple TV Plus, dünya genelinde 100'ün üzerinde ülkede izlenebiliyor. Disney'in dijital yayın servisi olan Disney Plus ise 12 Kasım'da müşterilerin kullanımına sunulacak.
YouTube da reklamsız ve içeriklerle dolu Youtube Premium'u kullanıcıların beğenisine sundu.
Uluslararası ve Türkiye merkezli dijital yayın platformlarının ücret politikası sundukları içeriklere ve paketlere göre değişim gösteriyor. Uluslararası platformların aylık ücretleri en düşük 4,99 dolardan, Türkiye merkezli platformların aylık ücretleri de 9,90 liradan başlıyor.
"Dijital yayınlar hayatın önemli bir parçası"
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, dijital yayın platformlarında rekabetin artmasının kaliteyi yükselteceğini söyledi.
Netflix gibi ücretli içerik sağlayıcıların artmasının, hem çeşitlilik hem kalite hem de ücretler açısından olumlu gelişmeler sağlayacağını belirten Aktepe, söz konusu platformların, içerisinde barındırdığı dizi, belgesel ve özel içerikler sayesinde hayatın önemli bir parçası haline geldiğine dikkati çekti.
Aktepe, artan rekabetle birlikte kullanıcı açısından yakın gelecekte iyi gelişmeler olacağı değerlendirmesinde bulundu.
YouTube'un mevcut durumda açık kaynak olarak içerik sağlama konusunda önemine değinen Aktepe, "YouTube, ücretli içerik sağlama ekosisteminde de önemli bir oyuncu olacaktır." ifadelerini kullandı.
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