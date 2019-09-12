Apple TV Plus, Netflix'ten daha ucuz olacak
Apple'ın iPhone 11 serisi telefonlarını tanıttığı etkinliğinde öne çıkan gelişmelerden biri Netflix'e rakip olması beklenen online televizyon platformu Apple TV+ oldu. Söz konusu platformun rakiplerinden daha ucuza bir üyelik ücretiyle gelmesi ise dikkat çekti.
Apple'ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Apple'ın üreteceği original içerikler de uygulamada izlenebilecek.
Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.
Apple TV+ ile video oyun platformu Apple Arcade'in aylık üyelik ücretleri 4,99 dolar olacak; bu Netflix'ten, Disney'in piyasaya süreceği online televizyon platformu Disney+'dan ve Google'ın bulut oyun platformu Stadia'dan daha ucuz.
Ancak Apple TV+'ın bu aşamada rakipleri Disney ve Netflix'ten daha az yapıma sahip olması bekleniyor.
Apple Arcade, 19 Eylül'de; Apple TV+ ise 1 Kasım'da 100 ülkede piyasaya çıkıyor.
Apple'ın CEO'su Tim Cook'un da sahne aldığı etkinlikte, yeni Apple ürünlerini alanlara bu üyeliklerin bir yıllığına ücretsiz geleceği belirtildi.
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