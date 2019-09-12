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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.09.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Apple TV Plus, Netflix'ten daha ucuz olacak

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Apple TV Plus, Netflix'ten daha ucuz olacak

Apple'ın iPhone 11 serisi telefonlarını tanıttığı etkinliğinde öne çıkan gelişmelerden biri Netflix'e rakip olması beklenen online televizyon platformu Apple TV+ oldu. Söz konusu platformun rakiplerinden daha ucuza bir üyelik ücretiyle gelmesi ise dikkat çekti.

Apple'ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Apple'ın üreteceği original içerikler de uygulamada izlenebilecek.

Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.

Apple TV+ ile video oyun platformu Apple Arcade'in aylık üyelik ücretleri 4,99 dolar olacak; bu Netflix'ten, Disney'in piyasaya süreceği online televizyon platformu Disney+'dan ve Google'ın bulut oyun platformu Stadia'dan daha ucuz.

Ancak Apple TV+'ın bu aşamada rakipleri Disney ve Netflix'ten daha az yapıma sahip olması bekleniyor.

Apple Arcade, 19 Eylül'de; Apple TV+ ise 1 Kasım'da 100 ülkede piyasaya çıkıyor.

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un da sahne aldığı etkinlikte, yeni Apple ürünlerini alanlara bu üyeliklerin bir yıllığına ücretsiz geleceği belirtildi.

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