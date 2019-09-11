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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.09.2019 - 03:39, Son Güncelleme:

Apple TV Plus ne zaman çıkacak? Abonelik fiyatları ne olacak?

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Apple TV Plus ne zaman çıkacak? Abonelik fiyatları ne olacak?

Apple'ın aylar önce resmi duyurusunu yaptığı online TV platformu Apple TV Plus için geri sayım başladı. Şirket, yeni iPhone'larını duyurduğu gecede Apple TV Plus ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Peki Apple TV Plus ne zaman yayın hayatına başlayacak? Abonelik fiyatları nasıl olacak?

Apple bombayı patlattı! Yeni iPhone fiyatları şaşkınlık yarattıApple TV+, 1 Kasım itibariyle kapılarını abonelerine açacak. Hizmetin aylık olarak abonelerden istediği fiyt ise 4.99 dolar olacak. Abonelik miktarı küçük gibi görünse de Apple’ın içerik üreticilerine harcadığı miktar 15 milyon dolara kadar çıkıyor. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell’ın başrolde olduğu The Morning Show, Steven Spielberg antolojisi Amazing Stories, problem çözmeyi öğreten Helpsters kukla şov, Snoopy animasyonu ve Home belgesel serisi ilk yayınlanacak içerikler arasında.

Apple TV Plus nedir?

Apple'ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Apple'ın üreteceği original içerikler de uygulamada izlenebilecek.

Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.

İnternete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Uygulamada reklam olmayacak.

Apple, yeni uygulamanın tanıtımında "Dünyanın en yaratıcı hikaye anlatıcılarının özel ve original TV programları, filmleri ve belgeselleri için yeni bir yuva" ifadelerini kullandı.

Apple TV Plus ne zaman çıkacak Abonelik fiyatları ne olacak

Yönetmen steven Spielberg de, 93 yıllık 'Amazon Stories' markasını Apple TV için yeniden canlandıracak.

Apple'in farklı platformları içeren üyelik paketinde yer almayan en önemli yayıncılardan biri Netflix.

Finans haberleri sitesi MarketWatch, Apple çalışanlarının yeni platformu 'Netflix katili' olarak nitelediğini aktarıyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberinde Apple'ın televizyon ve film platformuna, dizilerin yayın hakkı ve orijinal yapımlar için bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı öne sürüldü.

Netflix'in 150 milyona yakın, en büyük rakibi Amazon Prime'ın da 100 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor.

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