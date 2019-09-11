Apple TV Plus ne zaman çıkacak? Abonelik fiyatları ne olacak?
Apple'ın aylar önce resmi duyurusunu yaptığı online TV platformu Apple TV Plus için geri sayım başladı. Şirket, yeni iPhone'larını duyurduğu gecede Apple TV Plus ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Peki Apple TV Plus ne zaman yayın hayatına başlayacak? Abonelik fiyatları nasıl olacak?
Apple bombayı patlattı! Yeni iPhone fiyatları şaşkınlık yarattıApple TV+, 1 Kasım itibariyle kapılarını abonelerine açacak. Hizmetin aylık olarak abonelerden istediği fiyt ise 4.99 dolar olacak. Abonelik miktarı küçük gibi görünse de Apple’ın içerik üreticilerine harcadığı miktar 15 milyon dolara kadar çıkıyor. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell’ın başrolde olduğu The Morning Show, Steven Spielberg antolojisi Amazing Stories, problem çözmeyi öğreten Helpsters kukla şov, Snoopy animasyonu ve Home belgesel serisi ilk yayınlanacak içerikler arasında.
Apple TV Plus nedir?
Apple'ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Apple'ın üreteceği original içerikler de uygulamada izlenebilecek.
Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.
İnternete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Uygulamada reklam olmayacak.
Apple, yeni uygulamanın tanıtımında "Dünyanın en yaratıcı hikaye anlatıcılarının özel ve original TV programları, filmleri ve belgeselleri için yeni bir yuva" ifadelerini kullandı.
Yönetmen steven Spielberg de, 93 yıllık 'Amazon Stories' markasını Apple TV için yeniden canlandıracak.
Apple'in farklı platformları içeren üyelik paketinde yer almayan en önemli yayıncılardan biri Netflix.
Finans haberleri sitesi MarketWatch, Apple çalışanlarının yeni platformu 'Netflix katili' olarak nitelediğini aktarıyor.
Wall Street Journal gazetesinin haberinde Apple'ın televizyon ve film platformuna, dizilerin yayın hakkı ve orijinal yapımlar için bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı öne sürüldü.
Netflix'in 150 milyona yakın, en büyük rakibi Amazon Prime'ın da 100 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor.
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