Apple tanıtmadan iptal etti, AirPower doğmadan öldü!
Apple'ın uzun süredir beklenen kablosuz şarj cihazı AirPower'ın bugünlerde satışa sunulması bekleniyordu; ancak yaşanan son gelişme Apple'ın bu ürünün çıkışını tamamen iptal ettiğini ortaya koydu.
Apple'ın neredeyse iki yıl önce ilk kez duyurduğu kablosuz şarj cihazı AirPower'ın satışa çıkması o günden bu yana bekleniyor; ancak cihazın satışa çıkış tarihi sürekli erteleniyordu. Son olarak Apple'ın Mart ayı bitmeden satışa sunacağı konuşulan cihazının tamamen iptal edildiği ortaya çıktı.
Apple, yaptığı resmi açıklama ile, AirPower projesinin iptal edildiğini ve cihazın piyasaya çıkmayacağını duyurdu.
Apple'ın basına gönderdiği açıklamada, AirPower'ın bir türlü beklenen kaliteyi yakalayamadığından bahsedildi ve şu sözlere yer verildi: "Her zaman kullanıcılarımıza en iyiyi sunmayı amaçlıyoruz ve AirPower konusunda gerekli kaliteyi yakalayamadık. Bu yüzden, proje ve cihaz iptal edilmiş durumda."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle