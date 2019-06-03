Apple, son bombasÄ±nÄ± duyurdu: Ä°ÅŸte yeni Mac Pro

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Apple bugÃ¼n, Macâ€™in profesyonellere yÃ¶nelik olarak yeniden tasarlanan yeni Mac Proâ€™yu ve Apple Pro Display XDRâ€™Ä± tanÄ±ttÄ±.

Mac Pro, 28 adede kadar iÅŸ istasyonu sÄ±nÄ±fÄ± Xeon Ã§ekirdeÄŸe, 1.5 TB kapasitesiyle yÃ¼ksek performans gÃ¶steren bellek sistemine, sekiz adet PCIe geniÅŸletme yuvasÄ±na ve dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ grafik kartÄ±yla birlikte sunulan bir grafik mimarisine sahip.

Apple, Apple Afterburner hÄ±zlandÄ±rÄ±cÄ± kartÄ± da bugÃ¼n duyurdu. Bu kart, Ã¼Ã§ adet 8K ProRes RAW videonun aynÄ± anda oynatÄ±lmasÄ±na olanak tanÄ±yor.

Pro Display XDR, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ P3 geniÅŸlik ve 10 bit renk, 1.600 nit deÄŸerinde bÃ¼yÃ¼leyici bir parlaklÄ±k, inanÄ±lmasÄ± gÃ¼Ã§ 1.000.000:1 kontrast oranÄ± ve sÃ¼per geniÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme aÃ§Ä±sÄ±yla devasa bir 32 inÃ§ Retina 6K ekrana sahip. Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR, Appleâ€™Ä±n bu zamana kadarki en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼rÃ¼nleri olarak dikkat Ã§ekiyor.

360 DERECE ERÄ°ÅžÄ°M OLANAÄžI SUNAN MODÃœLER KASA

Yeni Mac Proâ€™nun tasarÄ±mÄ±, tÃ¼m sisteme eriÅŸim olanaÄŸÄ± vermek iÃ§in yerinden Ã§Ä±karÄ±labilen alÃ¼minyum kasa ve paslanmaz Ã§elik Ã§erÃ§eveyle baÅŸlÄ±yor. Bu Ã§erÃ§eve modÃ¼lerlik ve esneklik saÄŸlarken, Ã¼zerinde bulunan yumuÅŸak tutma yerleri de Mac Proâ€™nun stÃ¼dyoda kolayca taÅŸÄ±nabilmesine olanak veriyor. Kasa aynÄ± zamanda, hava akÄ±ÅŸÄ±nÄ± maksimuma Ã§Ä±karan ve Mac Proâ€™nun sessiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bÃ¼yÃ¼leyici bir Ã§apraz Ä±zgara desenine sahip. AyrÄ±ca, kurgu veya makine odalarÄ±nda Mac Proâ€™larÄ±nÄ± rafa monte etmek isteyen mÃ¼ÅŸteriler iÃ§in raf dÃ¼zenine yÃ¶nelik optimize bir versiyon bu sonbaharda kullanÄ±ma sunulacak.

PERFORMANS

28 Ã§ekirdeÄŸe kadar Xeon iÅŸlemci, 56 teraflopa kadar grafik performansÄ± ve Afterburner kartÄ±yla yeni Mac Pro, profesyonel iÅŸ akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek bir performans sunuyor.

Bir dizi profesyonel uygulama geliÅŸtirici, daha Ã¶nce tek bir iÅŸ istasyonunda mÃ¼mkÃ¼n olmayan inanÄ±lmaz sonuÃ§lar alÄ±yor.

Blackmagic TasarÄ±m, ilk defa bir sistemde tamamen CPU ve Ã§oklu GPU ile hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ 8K gerÃ§ek zamanlÄ± kurgu, efekt ve renk dÃ¼zeltme imkanÄ± sunuyor.

Avid aynÄ± anda altÄ± adede kadar HDX kart desteÄŸi sunabiliyor. Bu da daha fazla IO, daha fazla ses sayÄ±sÄ± ve herhangi bir sistemin Pro Toolsâ€™da elde edebileceÄŸi gerÃ§ek zamanlÄ± DSP iÅŸleme iÅŸlemi iÃ§in iki kat daha fazla hÄ±z sunuyor.

Maxonâ€™un Cinema 4Dâ€™si, Ã¼Ã§ adet NVIDIA Quadro RTX 8000 grafik kartÄ±yla performansÄ± maksimuma Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bir Windows iÅŸ istasyonuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 20 daha hÄ±zlÄ± GPU render performansÄ± sunuyor.

PRO DÄ°SPLAY XDR BUGÃœNE KADARKÄ° EN BÃœYÃœK RETÄ°NA EKRANA SAHÄ°P

20 milyonun Ã¼zerinde pikselle 6016 x 3384 Retina 6K Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸe sahip 32 inÃ§ LCD paneliyle Pro Display XDR, Retina 5K ekrana oranla yÃ¼zde 40 daha geniÅŸ bir ekran alanÄ±yla sÃ¼per net, yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme deneyimi sunuyor. P3 geniÅŸ renk yelpazesi ve 1 milyarÄ±n Ã¼zerinde renk sunan gerÃ§ekÃ§i 10 bit renk teknolojisiyle profesyonel kullanÄ±cÄ±lar, gerÃ§eÄŸe Ã§ok daha yakÄ±n bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme deneyimi yaÅŸayabilecekler. Bu, video ve fotoÄŸraf dÃ¼zenlemenin yanÄ± sÄ±ra 3D animasyon veya renklendirme iÅŸleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bir Ã¶zellik.

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FÄ°YATLAR

Yeni Mac Pro $5,999â€™dan baÅŸlayan fiyatlarla ve satÄ±ÅŸa sunulacak ve sonbaharda sipariÅŸ edilebilecek.

Pro Display XDR $4,999â€™dan baÅŸlayan fiyatlarla Pro Stand $999â€™a, VESA Montaj AdaptÃ¶rÃ¼yse $199â€™a satÄ±ÅŸa sunulacak.

TÃ¼m Ã¼rÃ¼nler sonbaharda sipariÅŸ edilebilecek.Â

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