Apple, ses efektli animoji'ler sunmaya hazırlanıyor
iPhone X ile birlikte Animoji'leri de tanıtan Apple, kullanıcıların kendi kişisel avatarınızı oluşturabildiği Memoji'leri, iOS12 ile kullanıcılarına sundu. Ortaya çıkan bir patent başvurusuna göre Apple, ses efektli Animojiler için çalışmalar yürütüyor.
22 Kasım'da ortaya çıkan 'Yüz İfadelerine Dayanan Ses Efektleri' isimli bir patent başvurusunda, Apple’ın ses efektleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Patent başvurusuna göre, önce belirli bir ifade ya da ses ile video kaydedecek, ardından da sesler Animoji formundaki efektler ile değiştirilebilecek. Bu tarihe kadar yapılan Animoji çalışmalarında, ses değerlerine dair bir parametreye yer verilmiyordu.
Ses efektli Animoji'lerin en dikkat çeken özelliği, kullanıcıların kendi sesini bir köpeğin Animoji formatındaki sesiyle değiştirebiliyor olması. Böylece, bir video çekerek Animoji'nize taklit etmesi gereken yüz ifadelerini sağladıktan sonra, eklenen ses efektine göre, sesi değiştirip yeni bir Animoji elde elde edilebiliyor.
Apple’ın bu hamlesi, Animoji'ye gelecek için değer verildiği anlamına geliyor. Apple, bu yeni özelliği kısa bir süre içinde kullanıcılarına sunabilir.
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