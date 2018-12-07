Apple satışa sundu: İşte şeffaf iPhone XR kılıfı
Apple'ın 6 farklı renkten oluşan yeni telefonu iPhone XR'ın diğer yeni iPhone modellerinin aksine Apple tarafından satılan bir kılıfı yoktu. Ancak şirket, bu cihazların rengini muhafaza etmek adına şeffaf iPhone XR kılıflarını satışa sundu. Fiyatı ise...
Şeffaf iPhone XR kılıfı satışa çıktı. Apple yurtdışı fiyatı 39 dolar olan bu şeffaf kılıfın “optik olarak şeffaf polikarbonat ve esnek TPU malzemelerin karışımı" ile üretildiğini söylüyor. Ancak piyasada üçüncü parti aksesuar üreticilerinin renkli iPhone'lar için tasarladığı çok daha uygun fiyatlı şeffaf kılıflar olduğu için iPhone XR'ın resmi şeffaf kılıfının böyle bir fiyatla satması oldukça zor görünüyor.
"iPhone XR Şeffaf Kılıf" aksesuarının Türkiye için de listelenmiş durumda. Ancak henüz stoklarda mevcut değil. Şeffaf kılıfın fiyat etiketi ise 299 TL olarak belirlenmiş. .
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