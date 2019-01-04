Apple satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 10 değer kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriApple satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 10 değer kaybetti
GeriTeknoloji Apple satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 10 değer kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
04.01.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Apple satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 10 değer kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Apple satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 10 değer kaybetti

Apple, Çin ekonomisindeki zayıflama nedeniyle satışlarının yavaşlamaya başladığını açıkladı. 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etmek zorunda kalan Apple'ın hisseleri bu açıklamasının ardından günü yaklaşık yüzde 10 değer kaybıyla tamamladı.

Açıklamanın hemen ardından hisseler birkaç saat içinde yüzde 7 değer kaybetti. Düşüş piyasaların kapandığı saate kadar sürdü ve gün sonunda yüzde 10'a yaklaştı.

Şirket, 29 Aralık'a kadar olan 3 aylık döneme dair gelir beklentisini 5 milayr dolar azaltarak, 84 milyar gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.

Apple'ın Kasım'daki açıklamasında 89 milyar dolarlık bir gelir öngörülmüş ancak bu tahmin bile yatırımcıların beklentilerinin altında kalmıştı.

Normalde Apple'ın en güçlü olduğu dönem, noel ve yılbaşı dönemi olması nedeniyle yılın 4. çeyreği.

Apple'ın hisseleri Kasım'dan bu yana yüzde 28'den fazla değer kaybetti.

84 milyar dolarlık beklenti gerçekleşirse, Apple'ın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 düşmüş olacak.

Bu, şirketin yıllık bazda 2016'dan bu yana son çeyrek performansının ilk kez düşmesi anlamına geliyor.

'Çin'de bu kadar düşüş beklemiyorduk'

Apple CEO'su Tim Cook, yatırımcılara gönderdiği mektupta, satış gelirlerindeki sorunun Çin'den (Tayvan ve Hong Kong dahil) kaynaklandığını belirtti. Şirket, gelirlerinin yaklaşık yüzde 20'sini buradan elde ediyor.

Tim Cook, "Yükselen pazarlarda bazı zorluklar beklememize karşın, Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlamasının bu boyutta olabileceğini öngörmemiştik" dedi.

Cook, gelişmekte olan pazarlarda da sorunlar yaşadıklarını, beklediklerinden daha az müşterinin telefonlarını yenilediğini söyledi.

Uzmanlar, Cook'un açıklamalarının Apple hisselerini elden çıkarmaya başlayan yatırımcıların son aylardaki endişelerini haklı çıkardığına dikkat çekiyor.

Tedarikçilerin üretimde kesintiye gitmeleri, fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Apple'ın yeni telefonlarının beklenen ilgiyi görmediği kaygısına yol açmıştı.

Şirket Kasım'daki açıklamasında, doların değer kazanması ve bazı pazarlardaki ekonomik zayıflamanın son çeyrekte satışlarını etkileyeceğini açıklamıştı.

Çin'le ABD arasındaki ticaret savaşının da Çinli tüketicileri yerli markalara yönlendirebileceği düşünülüyordu. Apple'ın dünkü açıklamasında iki ülke arasındaki gerilimin tüketici güvenini sarstığı belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Apple satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 10 değer kaybetti

Çin uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne başarı ile iniş yaptı

2019'un meteor yağmuru bu akşam başlıyor!

Huawei Y5 Lite tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatı