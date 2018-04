Apple Pencil destekli yeni iPad'in önceki iPad'den farkı

Tasarımla başlayalım. Her iki iPad'in de görüntüsü aynı. Tasarım konusunda herhangi bir farklılık bulunmuyor. Hem yeni iPad (2018) hem de iPad (2017), aynı boyut ve ağırlıklara sahipler. Her iki tabletin de boyutları 240 x 169,5 x 7,5 mm. Ağırlık ise 469 gram seviyesinde. Yine her iki tabletin LTE sürümleri de 468 gram.

Her iki kuşak tablette de ekranın altında fiziksel Touch ID alanı yer almaya devam ediyor. Bilindiği gibi Apple, iPhone X ile fiziksel butondan vazgeçmişti; ancak bu alışkanlığı tabletlerinde sürdürmeye devam ediyor.

iPad (2018) hakkında iyi bir haber ise, tablette 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Ekran

iPad (2018), popüler 9.7 inç boyutunda ekranıyla yola devam ediyor. Bu noktada da iPad (2017) ile aynı görünen yeni model, çözünürlük noktasında da en ufak bir güncelleme sunmuyor. Tablette yine 1536 x 2048 piksel çözünürlük var. Öte yandan 4:3 görüntüleme oranı ile 264 ppi piksel yoğunluğu da selef modelle aynı.

Ekran boyutu, çözünürlük ve görüntü oranı değişmemiş olabilir belki, ancak ekran genel anlamda iyi göründüğü için kullanıcılar memnun kalmaya devam edeceklerdir.





Performans

İşte bu noktada birtakım değişiklikler var. Yeni iPad (2018), Apple'ın A10 Fusion yonga seti ile beraber geliyor. Selef modelin işlemcisi ise bilindiği üzere Apple A9 idi.

A10 Fusion, Apple'ın M10 hareket eş işlemcisi ile gelmesiyle dikkat çekiyor. Yine selef modelde A9'a ilişkin olarak M9 yer alıyordu.

A10 Fusion ve M10'un anlamı, yeni iPad (2018)'in daha güçlü bir performans sunduğu oluyor. Bununla beraber bölünmüş ekran kullanımı, arttırılmış gerçeklik, çoklu görevler ve oyun performansı konusunda eskisine oranla gelişim mevcut.

Apple, tabletlerinde resmi olarak ne kadar RAM kapasitesi sunulduğunu açıklamıyor. Ancak bilinene göre iPad (2018)'de de selef modelle aynı oranda, 2 GB RAM yer alıyor.

Depolama konusuna da değişiklik yok. iPad (2018) de 32 ve 128 GB'lık seçeneklerle geliyor.

Kameralar



iPad (2018)'de kamera konusunda da en ufak bir yenilik ve değişiklik yok. Selef modelle aynı kameraları kullanan iPad (2018), f/2.4 diyafram, beş zamanlı lens, HDR, otomatik görüntü sabitleme ve Full HD video kaydı ile 8 MP kamerayı getiriyor.

iPad (2018)'in ön tarafında da f/2.2 diyaframlı ve flaşlı 1.2 MP Facetime HD kamera bulacaksınız.





Pil



iPad (2018)'de yer alan bataryanın kapasitesi, yine Apple'ın gizlediği özelliklerden birisi oluyor. Ancak yeni tabletin iPad (2017) ile aynı ekran boyutu aynı kasa oranına sahip olduğunu düşündüğümüzde, bataryanın da aynı olduğunu sanıyoruz.

Apple, her iki tableti için de 10 saate kadar pil ömrü sunduğu bilgisini veriyor. Ancak bunun dışında çok da fazla bilgi açıklamıyor.

Kalem Desteği

iPad (2018)'de işlemci değişikliği dışında en büyük yenilik gelen kalem desteği oluyor. Yani yeni iPad, Apple Pencil'ı destekliyor.

Apple Pencil, iPad (2017)'de çalışmıyor, sadece iPad (2018) ile uyumlu olarak geliyor. Ancak daha önce kalemin Apple'ın iPad Pro serisi tabletlerinde de bulunduğunu biliyoruz. Şimdi Apple Apple Pencil'in kullanım alanını genişletiyor.

Eğitim

iPad (2018), elbette Apple Pencil desteği özellikle eğitim konusuna odaklanıyor. Apple, lansmanı boyunca zaten büyük oranda bu bölüm üzerinde dururken, kalem desteği ile kullanıcılara ve özellikle eğitim alanındaki yetişkin veya öğrencilere, iPad üzerinde daha fazla serbestlik tanıyor.

Apple'ın Keynote, Pages ve Numbers uygulamalarına yönelik güncellemelerin yanı sıra, yeni iPad'de öğrencilerin çoklu olarak çalışabilecekleri platform da yer alıyor. Öte yandan eğitim uygulamalarında arttırılmış gerçeklik (AR) kullanımının artmasının da karşılığını yeni iPad'de almak mümkün oluyor.

Fiyat



iPad (2018) fiyat konusunda da yine selef modelle fark yaratmıyor. Bu iyi haber diyebiliriz; zira artık her yeni çıkan modelin, selefinden pahalı olarak geldiğini görüyoruz. Ancak elbette iki tablet arasında büyük fark olmaması, bunu pek mümkün kılmıyor da diyebiliriz.

iPad (2018) Wi-Fi 429 Dolar, iPad (2018) Wi-Fi + Hücresel 559 Dolar olarak fiyatlandırılmış durumda.