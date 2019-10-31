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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hurriyet.com.tr/Özel
31.10.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Apple Pay'in Müthiş Başarısı

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Apple Pay'in Müthiş Başarısı

Apple'nın mobil ödeme uygulaması Apple Pay, Amerika'nın ne çok tercih edilen mobil ödeme platformu oldu.

Apple CEO'su Tim Cook, Apple kullanıcıların 2019 yılının dördüncü çeyreğinde 3 milyar Apple Pay işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, Apple Pay'in, PayPal'dan daha büyük işlem hacmine sahip olduğunu ve mobil uygulama işlemleri ile gelirlerini iki katına çıkardığı için dört kat daha hızlı büyüdüğünü de ekledi.

Apple CFO'su Luca Maestri de, Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu'nun gelecek yıl nüfus sayımında İOS cihazlarının kullanacağını açıkladı.

Maestri, iPhone ve iPad kullanımına başlamanın, büronun sayım sürecinde yapılmak istenen temel değişikliklerin bir parçası olduğunu ve bu cihazların kullanımının maliyetleri de azaltacağını ekledi.

Teknoloji devi, Apple Finansal Hizmetler aracılığıyla proje için, tam sayı bilinmemekle beraber, yüz binlerce kişiyi görevlendirecek.

9to5Mac'in haberine göre ise proje için kullanılan cihazlar daha sonra maliyetleri en aza indirmek için satılabilir.

 

 

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