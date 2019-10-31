Apple Pay'in Müthiş Başarısı
Apple'nın mobil ödeme uygulaması Apple Pay, Amerika'nın ne çok tercih edilen mobil ödeme platformu oldu.
Apple CEO'su Tim Cook, Apple kullanıcıların 2019 yılının dördüncü çeyreğinde 3 milyar Apple Pay işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, Apple Pay'in, PayPal'dan daha büyük işlem hacmine sahip olduğunu ve mobil uygulama işlemleri ile gelirlerini iki katına çıkardığı için dört kat daha hızlı büyüdüğünü de ekledi.
Apple CFO'su Luca Maestri de, Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu'nun gelecek yıl nüfus sayımında İOS cihazlarının kullanacağını açıkladı.
Maestri, iPhone ve iPad kullanımına başlamanın, büronun sayım sürecinde yapılmak istenen temel değişikliklerin bir parçası olduğunu ve bu cihazların kullanımının maliyetleri de azaltacağını ekledi.
Teknoloji devi, Apple Finansal Hizmetler aracılığıyla proje için, tam sayı bilinmemekle beraber, yüz binlerce kişiyi görevlendirecek.
9to5Mac'in haberine göre ise proje için kullanılan cihazlar daha sonra maliyetleri en aza indirmek için satılabilir.
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