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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.03.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Apple onlarca çalışanının işine son veriyor! Sebebi ise...

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Apple onlarca çalışanının işine son veriyor! Sebebi ise...

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, onlarca çalışanını kapıya koymaya hazırlanıyor. Gerekçesi ise bakın ne?

Apple'la ilgili geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırmış; Apple'a yakın kaynaklar '200 kişinin işten çıkarılacağı" iddialarına kulak asmamıştı. Ancak Apple, gerçekten de 190 kişinin işine son veriyor. SF Chronicle adlı internet sitesinin haberine göre Apple, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Dairesi'ne, sürücüsüz otomobil projesi kapsamında Santa Clara ve Sunnyvale'de çalışan 190 kişinin işten çıkarılacağını bildiren bir mektup gönderdi.

Apple, son günlerde düşük seyreden iPhone satışlarını artırmak için çıkar yol ararken, şirketin son hamlesi iPhone SE'yi yeniden raflara dizmek oldu. Bu şekilde iPhone satış hacmini artırmayı hedefleyen şirketin diğer taraftan da 190 çalışanıyla yollarını ayırmaya kararlı görünüyor. Ancak bunun sebebi Apple'ın bir süredir üzerinde özenle durduğu ve ekip kurduğu Project Titan'dan başkası değil. Şirketin otonom araçları üzerine çalışmalar yapan bu özel departman kapatılmamış olsa da, 190 çalışanın şirketlere yollarının ayrılması 'Apple otomobil işinden başlamadan vazgeçiyor' yorumlarına neden oldu.

Apple'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise otonom araçlar için deneyimli bir ekiplerinin bulunduğu kaydedildi ve farklı alanlara ağırlık vereceklerinden dolayı çalışma arkadaşlarında bir dizi değişiklik yaptıkları belirtildi.

Project Titan'ın başında ise bir süre Tesla'da çalışan ve şirketin transfer ettiği Doug Field bulunuyor.

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