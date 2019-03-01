Apple onlarca çalışanının işine son veriyor! Sebebi ise...
Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, onlarca çalışanını kapıya koymaya hazırlanıyor. Gerekçesi ise bakın ne?
Apple'la ilgili geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırmış; Apple'a yakın kaynaklar '200 kişinin işten çıkarılacağı" iddialarına kulak asmamıştı. Ancak Apple, gerçekten de 190 kişinin işine son veriyor. SF Chronicle adlı internet sitesinin haberine göre Apple, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Dairesi'ne, sürücüsüz otomobil projesi kapsamında Santa Clara ve Sunnyvale'de çalışan 190 kişinin işten çıkarılacağını bildiren bir mektup gönderdi.
Apple, son günlerde düşük seyreden iPhone satışlarını artırmak için çıkar yol ararken, şirketin son hamlesi iPhone SE'yi yeniden raflara dizmek oldu. Bu şekilde iPhone satış hacmini artırmayı hedefleyen şirketin diğer taraftan da 190 çalışanıyla yollarını ayırmaya kararlı görünüyor. Ancak bunun sebebi Apple'ın bir süredir üzerinde özenle durduğu ve ekip kurduğu Project Titan'dan başkası değil. Şirketin otonom araçları üzerine çalışmalar yapan bu özel departman kapatılmamış olsa da, 190 çalışanın şirketlere yollarının ayrılması 'Apple otomobil işinden başlamadan vazgeçiyor' yorumlarına neden oldu.
Apple'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise otonom araçlar için deneyimli bir ekiplerinin bulunduğu kaydedildi ve farklı alanlara ağırlık vereceklerinden dolayı çalışma arkadaşlarında bir dizi değişiklik yaptıkları belirtildi.
Project Titan'ın başında ise bir süre Tesla'da çalışan ve şirketin transfer ettiği Doug Field bulunuyor.
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