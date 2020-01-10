Apple Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Apple, tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan çok uluslu bir şirkettir. Piyasada daha çok Mac isimli bilgisayarlarıyla, Iphone isimli telefonlarıyla ve Ipad isimli tabletleriyle tanınır.

Apple, sattığı her ürünün tüketicisini mutlu etmesi, bunun sonucunda yeni ürünlerinden tekrar satın alması için müşterilerine yüksek bir destek kalitesi sunuyor.

Apple Müşteri Hizmetleri

Şirket olarak, kurumsal kimliğini ve konumunu korumak için kaliteli bir hizmet anlayışı güdüyorlar. Bu anlayıştan yola çıkarak Apple Müşteri Hizmetleri departmanını kurdular. Müşteriler, bu departmanda bilgi, danışma, alışveriş, yönlendirme, sorun bildirme ve teknik destek gibi her türlü yardımı alabiliyorlar.

Müşteri hizmetleri, telefonla, sohbet hattıyla veya e-mail yoluyla müşterilerine hizmet veriyor. Ürünü hakkında sorun yaşayanlar veya bilgi sahibi olmak isteyenler sabit hattan, çağrı hattından veya çevrimiçi olarak iletişime geçebiliyorlar. Müşteri hizmetleri, iletişim sonunda müşteriye doğru ve kaliteli destek sağlamak amacıyla, ilgili bölüme aktarabiliyor.

Apple Müşteri Hizmetleri Numarası

Müşteri hizmetlerinin, satış ve teknik destek olmak üzere farklı numaraları bulunuyor. Hangi amaçla müşteri hizmetlerini aramak istiyorsanız o numarayı aramanız gerekiyor.

Teknik destek için 00800 448 829 878 numarayı günün her saatinde arayabilirsiniz. Bu numaradan ürünün çeşidine ve soruna göre ilgili birime bağlanıyorsunuz.

Müşteri hizmetleri çağrı hattıyla birlikte “çevrimiçi teknik destek” sayfasını da müşteriler kullanabiliyor. Ürünün ilgili sayfasına girildiğinde, sorun ile ilgili hızlı çözümler ve yanıtlar bulunuyor.

Apple ayrıca, kendi ürünlerini kullanan müşterilerini biraya getiren “Apple destek topluluğu” sayfasını kurmuş. Apple kullanıcıları, herhangi bir sorunlarında ve bilgi alışverişlerinde bu sayfayı kullanabiliyorlar.

Apple Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Form doldurmak veya birimler arasında gezmek istemeyen müşteriler 0 (216) 282 15 11 numaralı hattı arayarak direk operatöre bağlanabiliyorlar. Cep veya sabit telefonlardan bu numarayı arayarak direk operatöre bağlanabilirsiniz.

Karşısında canlı bir ses duymak ve şikayetini en iyi şekilde bildirmek isteyenler bu hattı arayarak operatörle irtibata geçiyorlar. Operatör de ürünün çeşidine ve işlemin türüne göre gerekli bilgileri veriyor ve yönlendirmeyi yapıyor.

Apple Müşteri Hizmetleri İletişim ve Adres

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçmenin farklı yolları bulunuyor. Bireysel veya kurumsal olarak iletişime geçmek isteyenler için farklı iletişim numaraları bulunuyor. Ürün alışverişi yapmak isteyen bireysel kişiler 00800 448 829 873; kurumsal kimlikle alışveriş yapmak isteyenler 00800 448 829 875 çağrı hattını kullanıyorlar. Sipariş, destek, iade, ürün değişimi, ürün takibi gibi işlemler için 0 (216) 282 15 11 numaralı hattı bireysel müşteriler 09-20.00 saatleri arasında hafta içi arayabilirler. Kurumsal müşteriler için de 0 (216) 282 15 12 numaralı hat bulunuyor.

Çevrimiçi olarak iletişime geçmek isteyen müşteriler internet sitesinin contact (iletişim) sayfasını ziyaret edebilirler.

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi adı altında İstanbul’da merkezi bulunuyor. Şirketin posta adresi; Büyükdere Caddesi Levent 199 Kat:22-23 34394 Şişli İstanbul’dur.

Apple Hakkında

Apple, 1 Nisan 1976’da Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda Apple Computer adı altında bilgisayar üretimi yapılıyordu. Tüketici elektroniği artınca şirket adını Apple İnc. Olarak değiştirdi. Yenilikçi ve kaliteli çalışmalarıyla günümüzde dünyanın en değerli üç markasından biri haline geldi.

Apple İnc, günümüzde Mac, iPod, iTunes, iPhone, iPad markalarıyla bir statü haline gelmiştir. Apple’ın ayrıca OS X ve iOS işletim sistemleri, iTunes medya tarayıcısı, Safari internet tarayıcısı, iLife ve iWork paketleri yer alıyor. Şirketin 17 farklı ülkede toplam 475 perakende satış noktasını bulunuyor.

Şirketin merkezi California’dadır. Ciro açısından dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketidir. Iphone satışları gelirin %60’sını karşılamaktadır.